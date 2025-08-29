¿Qué tipo de cuenta bancaria te conviene?

Una usuaria del sistema financiero utiliza uno de los productos disponibles, al igual que las cuentas de ahorro, corriente y de nómina. ( ARCHIVO )

A la hora de gestionar tu dinero, elegir la cuenta bancaria adecuada es fundamental. Existen distintos tipos de cuentas, de ahorro, corriente y nómina, cada una con características que responden a diferentes necesidades financieras. Conocer sus diferencias puede ayudarte a tomar decisiones más acertadas y mejorar el manejo de tus finanzas personales.

Cuenta de ahorro

Según la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), una cuenta de ahorro está diseñada para fomentar el hábito del ahorro y, al mismo tiempo, permitir que tu dinero genere intereses o rendimientos, de acuerdo con las condiciones ofrecidas por la entidad financiera que elijas.

Además de ayudarte a incrementar tu capital, este tipo de cuenta permite disponer de tu dinero en cualquier momento. Puedes hacer retiros mediante tarjetas de débito en cajeros automáticos, desde una libreta o realizar transferencias electrónicas.

Cuenta corriente

Las cuentas corrientes son depósitos a la vista que te permiten manejar tu dinero con mayor flexibilidad. A través de ellas, puedes realizar pagos y retiros mediante cheques, una característica exclusiva de este tipo de cuenta, además de contar con acceso mediante tarjeta de débito y canales electrónicos.

Generalmente, no generan intereses. Sin embargo, algunas entidades ofrecen cuentas corrientes remuneradas que sí otorgan algún tipo de rendimiento.

Cuenta nómina

Otra fuente consultada explica que la cuenta corriente nómina está pensada para recibir tu salario directamente, facilitando el acceso inmediato a tus fondos mediante tarjeta de débito las 24 horas del día.

Una de sus principales ventajas es que no requiere mantener un saldo mínimo elevado, lo que te permite operar con montos bajos sin riesgo de que la cuenta sea cancelada.

Además, al estar vinculada al sistema financiero formal, puede ayudarte a fortalecer tu historial crediticio y aumentar tus posibilidades de acceder a préstamos y otros productos financieros en el futuro.