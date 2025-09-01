Misión del FMI de visita en el país para pasar balance a la economía nacional

Funcionarios del Ministerio de Hacienda y Economía y la delegación del FMI. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, recibió este lunes a la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en el país para la revisión anual del Artículo IV.

La misión permanecerá hasta el próximo 12 de septiembre, período en el que analizará la evolución reciente de la economía, las perspectivas de crecimiento y los principales riesgos, con especial énfasis en los sectores fiscal y monetario.

Asimismo, evaluará el impacto de factores externos en el desempeño económico nacional.

El programa de trabajo incluye la revisión de los resultados económicos del primer semestre de 2025, las proyecciones para la segunda mitad del año, así como las principales líneas del presupuesto de 2026, el marco fiscal de mediano plazo y los planes de gestión y financiamiento de la deuda pública con horizonte hasta 2035.

La consulta del Artículo IV es un proceso que el FMI realiza regularmente con sus países miembros, con el objetivo de evaluar el desempeño económico, analizar las políticas vigentes y ofrecer asesoría técnica que contribuya a la estabilidad macroeconómica y financiera, en beneficio tanto de cada nación como del sistema monetario internacional.

La misión está encabezada por Ricardo Llaudes, jefe de misión para la República Dominicana, e integrada por Geraldo Peraza, Nate Arnold, Pamela Madrid-Angers y Manuel Rosales Torres.

Otros encuentros

Además de los encuentros en el Ministerio de Hacienda y Economía, la delegación sostendrá reuniones con autoridades del Banco Central de la República Dominicana y con otros organismos clave.

Junto a Díaz participaron los viceministros Camila Hernández, de Política Fiscal; José Rijo, de Presupuesto y Contabilidad; María José Martínez, de Crédito Público; Derby De Los Santos, de Tesoro y Patrimonio; Martín Francos, de Planificación e Inversión Pública, y Alexis Cruz Vidal, de Economía.

La agenda concluirá el 12 de septiembre con una reunión de cierre en la sede del Ministerio de Hacienda y Economía, donde se presentarán las conclusiones preliminares y recomendaciones derivadas de esta evaluación.