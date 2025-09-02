Banco Popular denuncia video falso que suplanta identidad de su presidente ejecutivo

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular informó este martes la circulación de un video falso en el que se suplanta la identidad de su presidente ejecutivo, Christopher Paniagua, mediante el uso indebido de la inteligencia artificial generativa.

A través de un comunicado, la institución financiera explicó que el audiovisual fue detectado hoy por los equipos de seguridad del banco.

"Actores malintencionados utilizaron tecnología de inteligencia artificial generativa para imitar, de manera fraudulenta, la voz y apariencia de algunos gestos del presidente ejecutivo de la organización financiera", explicó el Popular.

Estafar a los clientes

Asimismo, señaló que los estafadores están invitando a las personas a registrase a una "plataforma fraudulenta y a realizar depósitos de dinero, con el fin de apropiarse indebidamente de sus ingresos".

Ante esta situación, el equipo de seguridad cibernética activó los protocolos de contingencia para la eliminación de este contenido audiovisual falso e investigar su origen.

"El Popular reafirma su compromiso con la transparencia informativa ante sus clientes y la sociedad, y seguirá trabajando diligentemente para proteger su reputación ante este tipo de amenazas", concluyó el comunicado.