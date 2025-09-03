Los activos del sistema financiero superan los 3.9 billones de pesos y crecen 9 % interanual

Los activos totales del sistema financiero dominicano ascendieron a 3,971 billones de pesos (53.6 % del PIB) para un crecimiento interanual de 9 %, de acuerdo con el Informe trimestral de desempeño del sistema financiero a junio 2025 de la Superintendencia de Bancos (SB).

Esto supone una expansión de 365,471 millones de pesos con relación a junio de 2024.

De esos activos, el 58 % corresponde a la cartera de crédito, que ascendió a 2,267 billones de pesos (30.6 % del PIB), para un aumento interanual de 191,184 millones de pesos, equivalente a un 9.2 %.

Según la composición de la cartera, la comercial privada representa la mayor participación (52.3 %), seguida por la de consumo (excluyendo tarjetas de crédito personales 22.5 %), hipotecaria (18.3 %), tarjetas de crédito personales (5.4 %) y pública (1.5 %).

El documento indica que las carteras de tarjetas de créditos y consumo crecieron 16.2 % y 3.2 % respectivamente, evidenciando reducciones en el ritmo de crecimiento. Los hipotecarios crecieron 8 %, muy cerca del promedio (8.7 %) de los últimos 12 meses.

La cartera comercial real privada en moneda nacional aumentó 1.8 % en el segundo trimestre del año, de acuerdo con el reporte.

Te puede interesar Los usuarios podrán cancelar productos bancarios por vía digital por orden de la Superintendencia

La cartera de créditos del sector privado denominada en moneda extranjera presentó un crecimiento interanual de 15.4 %. Con un balance de 8,639 millones de dólares, representa el 22.9 % de la cartera total del sistema.

Riesgo

La cartera vencida alcanzó 43,422 millones de pesos para un incremento de 14,192 millones de pesos (+48.5 %) en comparación con el mismo período del año pasado.

El índice de morosidad simple se ubicó en 1.92 %, aumentando en 0.51 punto porcentual desde junio de 2024. La tendencia al alza mostrada desde diciembre de 2023 coloca el indicador cercano a los niveles prepandemia.

Te puede interesar Superintendencia de Bancos dispuso la acreditación de RD$101.1 millones a favor de reclamantes

La morosidad estresada del sistema se situó en 7.49 %, 0.58 punto porcentual por encima del mismo trimestre del año anterior y 0.15 punto porcentual mayor que el trimestre pasado.

Mayor solvencia

Las provisiones constituidas alcanzaron 71.3 mil millones de pesos, incrementándose en 19.3 % respecto al año anterior, equivalente al 3.1 % de cobertura de la cartera de créditos total.

Al cierre del segundo trimestre, el índice de solvencia del sistema financiero se ubicó en 18.4 %, lo que representa un incremento de 1.3 puntos porcentuales respecto a junio del año anterior (17.1 %). Esto implica una capacidad de absorción de pérdidas más de ocho puntos porcentuales por encima del mínimo requerido. En ese sentido, 42 de 44 entidades incrementaron su patrimonio técnico en comparación con junio de 2024, lo que contribuyó a la mejora del indicador.

El sistema acumuló 479,195 millones de pesos en patrimonio técnico para un incremento interanual de 12 % en relación con junio de 2024. El 83.7% del capital regulatorio del sistema es capital primario, el de mayor calidad y capacidad de absorción de pérdidas. Esto evidencia amplia capacidad del sistema financiero de absorber pérdidas inesperadas.

El sistema financiero ha permanecido rentable, registrando utilidades netas por 42,915 millones de pesos y presentando un indicador de rentabilidad del patrimonio (ROE) de 18.3 %. Asimismo, la rentabilidad promedio de los activos (ROA) se mantuvo en un 2.2 %.