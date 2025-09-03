Misión del FMI se reúne con el ministro Ito Bisonó para dar seguimiento a avances económicos

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó (centro), junto a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, recibió este miércoles en la sede de la institución a una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de las visitas de seguimiento al Capítulo IV que realiza el organismo multilateral.

De acuerdo con una nota de prensa, durante el encuentro la delegación del FMI sostuvo un intercambio con el equipo directivo del MICM sobre los principales avances alcanzados por la República Dominicana en materia de crecimiento productivo e innovación, así como las medidas adoptadas para enfrentar los desafíos que impone la economía global.

En la reunión se abordaron las iniciativas que impulsa el MICM para fortalecer al país como:

Un hub logístico e industrial de la región

de la región La estrategia nacional para el desarrollo de la industria de semiconductores

La promoción de la economía circular

Los esfuerzos en materia de propiedad intelectual

Combate al comercio ilícito

Reconocimiento del FMI

"La República Dominicana ha demostrado que puede crecer con estabilidad, innovar en sus políticas públicas y avanzar hacia una economía más diversificada. Nuestro compromiso es seguir consolidando ese camino, siempre con la mirada puesta en más productividad y más oportunidades para nuestra gente", expresó el ministro Bisonó.

Asimismo, reiteró la disposición del MICM de continuar trabajando de la mano con los organismos internacionales a favor del crecimiento productivo, la innovación y el desarrollo sostenible del país.

Por su parte, la misión del FMI valoró el clima de inversión que exhibe en el país, destacando su estabilidad económica, social y política como un modelo para la región.