La DGII recaudó más de 70,300 millones de pesos en agosto

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que durante agosto de 2025 recaudó 70,342.5 millones de pesos, cifra que supera en 3,170 millones de pesos lo ingresado en igual mes de 2024, representando un crecimiento de un 4.7 % y un cumplimiento del 99.9 % de la meta establecida para el período.

La institución destacó que, al excluir los ingresos extraordinarios registrados tanto en 2024 como en 2025, la recaudación presenta un crecimiento real de solo un 1.0 %, equivalente a 671.5 millones de pesos adicionales, lo que evidencia una tendencia sostenida de crecimiento estructural en los ingresos tributarios, según una nota de prensa.

En tanto que, en relación con los ingresos acumulados entre enero y agosto del presente año, la DGII recaudó 619,021.9 millones de pesos, superando en 8,562.4 millones de pesos la meta establecida y alcanzando un cumplimiento acumulado de un 101.4 %.

Este resultado refleja un crecimiento de un 9.0 % respecto al período enero-agosto de 2024, equivalente a 51,041.4 millones de pesos adicionales. Con este desempeño, la DGII aportó al Estado el 75.5 % de los recursos tributarios recaudados por las distintas entidades.

En cuanto al comportamiento de los principales tributos en agosto, el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) aportó 18,611.9 millones de pesos, lo que representa un crecimiento interanual de un 8.8 % para un incremento de 1,501.7 millones de pesos respecto a igual mes de 2024. En el mismo orden, las ventas totales crecieron 7.4 % y las ventas gravadas 9.2 %.

Mientras que en igual periodo, el impuesto sobre la renta de las empresas y activos recaudó 15,618.4 millones de pesos, equivalente a 3,679.5 millones de pesos adicionales y un crecimiento de un 30.8 %.

En tanto, el impuesto sobre la renta de las personas físicas generó 10,880.8 millones de pesos, para un crecimiento de un 21.7 % al comparar con el mismo mes del año anterior. Este comportamiento es impulsado por el impuesto sobre la renta de asalariados, donde los empleados gravados crecieron en 14.2 % y el monto retenido en 22.8 %.

De su lado, el impuesto selectivo a los combustibles alcanzó los 5,775.1 millones de pesos, mientras que los impuestos selectivos sobre alcoholes y tabaco registraron 2,653 millones, para un crecimiento de 118.6 millones de pesos respecto a agosto del año anterior.

Este comportamiento se explica por el aumento en las ventas gravadas, que crecieron un 7 %, y en los litros de alcohol absoluto vendidos, que subieron un 4 %.

Otros tributos

Los demás tributos generaron en conjunto 16,803.3 millones de pesos, completando el total recaudado por la institución durante agosto.

La DGII reiteró que estos resultados reflejan el impacto de su proceso de transformación tecnológica, la simplificación de trámites y la consolidación de una cultura tributaria basada en la confianza y el cumplimiento voluntario.

Con este desempeño, la entidad reafirma su rol como principal fuente de ingresos fiscales del Estado dominicano y su compromiso con el desarrollo económico del país.