DIDA detecta más de RD$100 millones en fondos de las AFP pertenecientes a familiares de fallecidos

Un empleados de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) brindando servicio a una ciudadana. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) detectó más de 100 millones de pesos correspondientes a fondos de pensiones que pertenecen a 10,853 familiares de afiliados fallecidos, los cuales permanecen en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El director de la entidad, Elías Báez, explicó a través de una nota de prensa que la DIDA ha brindado asistencia y orientación a estos usuarios para guiarlos en el proceso de acceso a dichos recursos.

Esta asistencia se ha ofrecido a través de oficinas físicas, un servicio telefónico disponible las 24 horas, redes sociales, y otras vías de contacto.

Báez recordó que, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Sipen), existen más de 117,000 cuentas de personas fallecidas con más de 8,000 millones de pesos retenidos en las AFP. Tan solo en la última semana, la DIDA ofreció 23,015 asistencias a 10,853 personas, superando con creces la demanda habitual de servicios.

Mayoría de consultas por pensiones y beneficios

El 80 % de las solicitudes recibidas en los últimos días estuvo relacionado con el seguro de pensiones y beneficios por sobrevivencia. Entre ellas:

4,163 consultas de familiares de afiliados fallecidos, quienes fueron orientados sobre la AFP correspondiente y los aportes acumulados.

2,606 asesorías a trabajadores interesados en conocer su AFP y los requisitos para retirar sus fondos. La mitad de estas personas son mayores de 60 años.

871 personas solicitaron información específica sobre el proceso de pensión por sobrevivencia y los documentos necesarios para hacer el trámite ante su AFP.

El 20 % restante de las consultas correspondió a otros servicios brindados por la institución.

El director de la DIDA destacó que, además de los 100 millones de pesos ya identificados, los familiares tienen derecho a la rentabilidad anual generada por estos fondos, por lo que el monto final a recibir puede ser aún mayor.

Llamado a la ciudadanía

La DIDA hizo un llamado a los familiares de afiliados fallecidos desde el año 2003 hasta 2025 a investigar si existen fondos disponibles o beneficios acumulados, a través de:

Comunicándose al número 809-472-1900

Ingresar al chat en línea en www. dida .gob.do

en www. .gob.do Escribir a los correos electrónicos info@ dida .gob.do y ssl@ dida .gob.do

info@ .gob.do y ssl@ .gob.do Acudir de forma presencial a cualquiera de las 16 oficinas de la DIDA a nivel nacional o en los seis puntos GOB habilitados

La institución invitó a los mayores de 60 años que hayan cotizado en una AFP a verificar si poseen fondos acumulados para su retiro.