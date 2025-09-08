Abinader asegura estabilidad del dólar y promete acciones del Banco Central

El presidente Luis Abinader recordó que la proyección de la tasa cambiaria para este año era de un promedio de 63 pesos por dólar. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

A la fecha de este lunes, el precio del dólar en el país se encuentra en 63.42 pesos para la compra y 64.13 pesos para la venta, conforme a los datos del Banco Central.

Ante esta situación, el presidente Luis Abinader dijo que el Banco Central está tomando medidas que procuran estabilizar el tipo de cambio y proteger la economía nacional.

El mandatario recordó que la proyección de la tasa cambiaria para este año era de un promedio de 63.

"O sea, estamos en el promedio actualmente, no creo que se vaya a desplazar más. Hay una abundancia de dólares en la economía: tenemos más dólares por turismo, por zonas francas, por remesas...", sostuvo durante su participación en LA Semanal.

Además, agregó que el Banco Central, "como siempre lo ha hecho", actuaría en caso de que haya algunas acciones que no sean producto de la realidad económica. "Creo que ya está actuando", expresó.

Política monetaria

En esa misma línea, el jefe de Estado también abordó el tema de la política monetaria, señalando que, aunque esta la maneja el Banco Central —que es un organismo independiente—, desde el Ministerio de Hacienda y el Gobierno se están tomando medidas tanto de política fiscal como también, conjuntamente, de política monetaria para reactivar la economía.

"Este es un fenómeno, vamos a decir, continental, o se puede decir mundial, donde ha habido una disminución del crecimiento económico por un nivel de incertidumbre con cambios en la política económica y, especialmente, arancelaria norteamericana", explicó.

También agregó que a esto se suman las expectativas que, según el mandatario, existían desde principio del pasado mes de enero, de que iban a bajar las tasas de interés en Estados Unidos, pero eso no ha pasado. "Estamos esperando que eso pase", refirió.