El Gobierno y la banca revisan la economía ante alza del dólar

En medio de la volatilidad cambiaria y el alza del dólar, las autoridades económicas dominicanas se reunieron con líderes del sector financiero para revisar el desempeño de la economía y reforzar la estabilidad macroeconómica.

"En un contexto como el actual, de alta incertidumbre, y en un entorno internacional convulso y complejo, es importante conducirse con prudencia para preservar la estabilidad y afianzar la confianza de los inversionistas y los agentes económicos externos e internos", afirmó el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, según una nota de prensa.

Sobre los recientes movimientos del tipo de cambio, que llegó a superar los 64 pesos por un dólar, el gobernador dijo que no hay elementos macroeconómicos que expliquen la volatilidad, más allá del efecto estacional de septiembre por la compra de inventarios ante las ventas de fin de año.

Aseguró que las actividades generadoras de divisas han mantenido su dinamismo, proyectando ingresos por más de 46,160 millones de dólares para el cierre de 2025. También se prevé que la inversión extranjera directa (IED) alcance los 4,860 millones de dólares, cubriendo con holgura el déficit de cuenta corriente proyectado.

Como referencia, indicó que el Presupuesto General del Estado 2025 contempla un tipo de cambio promedio de 63.11 pesos por dólar. Hasta agosto, el promedio observado se ubicó en 61.20 pesos, dentro de las previsiones presupuestarias.

Sin embargo, la aceleración en la depreciación que registra el peso dominicano frente a la divisa estadounidense, que solo durante el último mes fue del 4 %, llevó al Gobierno a revisar al alza la proyección de la tasa de cambio promedio para el 2026, de 65.50 pesos por cada dólar, lo que implica un aumento de 1.71 pesos en comparación con la penúltima proyección que había hecho en junio, que la situaba en 63.79 pesos por uno.

El encuentro contó con la participación del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, junto a los presidentes de las principales entidades financieras del país.

El objetivo fue pasar revista al comportamiento de la economía nacional, compartir los resultados positivos del sector y establecer un diálogo de colaboración para enfrentar los desafíos del entorno internacional.

Valdez Albizu señaló que las previsiones apuntan a una recuperación gradual de la economía durante el resto del año, con un crecimiento estimado de 3.0 % en 2025. "Pudiendo acelerarse más el ritmo de expansión económica en la medida que se materialice una dinamización importante de la inversión pública y se cuenten con los espacios para continuar flexibilizando las condiciones monetarias", agregó.

El gobernador también informó que este jueves la Junta Monetaria conocerá la modificación del Reglamento Cambiario, que estuvo en consulta pública durante 30 días.

Comportamiento de las tasas de interés

En cuanto a las tasas de interés, destacó las reducciones registradas tras las medidas de liquidez implementadas en mayo.

Indicó que la tasa interbancaria de los bancos múltiples bajó de 13.19 a 8.59 %, la tasa pasiva de 9.63 a 7.51 %, y la tasa activa de 14.99 a 14.19 %.

Afirmó que el sector financiero "se mantiene robusto, capitalizado y con alta rentabilidad".

En julio, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 21.80 % y sobre los activos (ROA) en 2.61 %, mientras que la morosidad fue de 1.9 % en junio.

El índice de solvencia alcanzó 18.39 %, muy por encima del mínimo regulatorio de 10 %.

Posturas de autoridades y ejecutivos

Durante el encuentro, el ministro Magín Díaz reafirmó "la determinación del Gobierno dominicano en combatir la desaceleración e impulsar la economía, valiéndose de una absoluta coordinación de las políticas económica, monetaria y fiscal, así como de implementar partidas de incremento de la inversión pública".

El superintendente Alejandro Fernández expresó su convencimiento de que "con las medidas monetarias implementadas las tasas de interés han comenzado a disminuir lo que repercutirá positivamente en la reactivación del crédito del sector privado, que indispensable para el crecimiento económico".

Desde el sector financiero, Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, manifestó la disposición del sistema bancario de apoyar los esfuerzos de las autoridades monetarias en mantener la estabilidad del país en los ámbitos monetario, económico, fiscal y cambiario.

Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, también expresó su compromiso con hallar soluciones, así como buscar y estudiar ideas en conjunto, dirigidas a alcanzar los desafíos del futuro.

La reunión contó con la presencia de altos funcionarios del Banco Central, incluyendo la vicegobernadora Clarissa de la Rocha, el gerente Ervin Novas, y varios subgerentes y asesores técnicos. También asistieron ejecutivos de los bancos de Reservas, BHD, Santa Cruz, Citibank, Vimenca, López de Haro, BDI, Caribe, Banesco, Ademi, Scotiabank, Promérica, JMMB Bank, Lafise y Qik.