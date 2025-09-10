La nómina pública alcanza los 759 mil trabajadores en la RD

El crecimiento de la nómina no solo implica un mayor costo fiscal, sino también una economía con menos espacio para la innovación. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), en julio de 2025 la cantidad de Empleados públicos ascendió a 759,730. Esto representa un aumento de 4,905 plazas con respecto a diciembre de 2024, equivalente a un crecimiento del 0.6 %.

Si se compara con el mismo período anterior -de diciembre de 2023 a julio de 2024- el aumento había sido de 0.4 % (2,896 empleados). En términos interanuales, la nómina pasó de 733,824 empleados en julio de 2024 a 759,730 en julio de 2025, lo que equivale a un incremento de 25,906 trabajadores, o un 3.5 %.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/imagen-crees-empleados-publicos-registrados-en-sisalril-e19223a6.png

En los últimos 10 años, es decir, desde 2016, la nómina estatal se ha expandido en más de 237,000 empleados, lo que equivale a un aumento de 45.4 %. Esta evolución muestra un proceso constante de ampliación del aparato público.

Es importante recordar que cada plaza estatal no surge de un empleo que existe porque las personas lo demandan y están dispuestas a pagarlo, sino de una decisión administrativa que debe financiarse con impuestos. Esto significa que los recursos utilizados para sostener una nómina creciente son previamente extraídos de quienes producen en el sector privado.

En la práctica, mientras más se expande el empleo público menor es el margen para que empresas y emprendedores utilicen esos mismos recursos en inversiones que generan bienes, servicios y empleos productivos. Así, el crecimiento de la nómina no solo implica un mayor costo fiscal, sino también una economía con menos espacio para la innovación, la competencia y la prosperidad sostenible.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).