Banreservas dispone de RD$7,000 millones para financiar a sectores productivos con tasas especiales

El presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera, anunció los recursos del banco a tasas especiales durante un evento en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, anunció que la institución dispone de 7,000 millones de pesos para financiar a los sectores productivos nacionales con tasas especiales, con el propósito de promover la inversión y el desarrollo en todo el país.

Al hacer el anuncio en un encuentro empresarial en Santiago, Aguilera dijo esperar que esos recursos "impacten en la vida de cientos de dominicanos mediante la creación de cadena de valor que involucren cada vez a más personas que sean alcanzadas por el bienestar al que todos aspiramos".

Dijo que esa disponibilidad de financiamiento pone de manifiesto la vocación de Banreservas de procurar que los recursos canalizados generen "un círculo virtuoso" de mejoría de las condiciones de vida de todos los dominicanos.

Precisó que Banreservas incide de manera determinante en la financiación de segmentos productivos como el comercio, construcción, manufactura, salud y agropecuaria.

"Es oportuno resaltar que el Banco se ha beneficiado del mantenimiento de un clima de negocios favorable que ha sido afianzado por la estabilidad macroeconómica y un marco interno creado por las políticas lideradas por nuestro presidente Luis Abinader", añadió.

Crecimiento de la cartera empresarial

Al destacar algunas cifras relevantes del Banco, dijo que la cartera de crédito empresarial tuvo un crecimiento de 9,103 millones de pesos en la zona norte, consolidando a Banreservas como la principal institución financiera del sistema.

Expresó que la cartera de depósitos de banca empresarial en la región aumentó en 12,172 millones de pesos, para un 115 % de ejecución. Solo en el 2025, esa cartera tiene 5,207 clientes activos y 193 nuevos integrantes.

El ejecutivo bancario también destacó la tasa de morosidad empresarial de Banreservas, una de las más bajas del sistema, situada en un 0.25 % en la zona, lo cual resalta la responsabilidad de los clientes.

Como parte del encuentro empresarial el economista Raúl Hernández Báez, pronunció la conferencia "Análisis de coyuntura y perspectivas de la economía dominicana y los mercados para la toma de decisiones empresariales".

Al enfocar el comportamiento de la economía internacional y nacional, destacó la incidencia de los sectores comercio, construcción, manufactura, salud y agro, entre otros.