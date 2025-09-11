Los dependientes del Estado superan el 49 % de la población dominicana

El aumento de personas beneficiadas por ingresos de fondos públicos refleja la expansión de los programas de asistencia social y de empleo público.

En los últimos años, la cantidad de personas que reciben ingresos recurrentes del Estado dominicano ha crecido de manera sostenida, alcanzando en el trimestre abril-junio un total de 5.3 millones de personas, lo que representa el 49.2 % de la población.

En el gráfico que acompaña a este texto, es posible apreciar que la cantidad de personas que se beneficiaban de un ingreso recurrente de parte de los recursos públicos representaba el 36.8 % en el año 2019.

El aumento refleja la expansión de los programas de asistencia social y de empleo público; reflejando un cambio estructural en la economía del país, ya que una porción mayor de la población depende directamente del Estado para su subsistencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/imagen-crees-personas-dependientes-del-estado-2-142d2f61.png

La crisis de la pandemia de la COVID-19 marcó un punto de inflexión en esta tendencia. Durante la fase en la cual la economía empezó a desmontar las restricciones de movilidad y volver a la normalidad, no se implementaron reformas para fomentar un entorno favorable para la inversión y la generación de empleos productivos; en cambio, se optó por una política de expansión de los subsidios y transferencias, a la vez que aumentó el empleo en el sector público.

El crecimiento del Estado plantea un reto importante para la sostenibilidad fiscal. El gasto del Gobierno Central terminaría cercano al 20 % del PIB en 2025, y la intención es expandir el gasto aún más a partir del 2026.

Cómo se financie el nuevo gasto podría tener un efecto sobre los individuos y sus decisiones de invertir y su nivel de consumo, y sobre la economía como un todo.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).