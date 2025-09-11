Junta Monetaria aprueba medidas para mayor control del mercado cambiario

Uno de los principales cambios es que todas las operaciones de compra y venta de divisas superiores a US$10,000 o €10,000 deberán ser reportadas en tiempo real a través de la plataforma electrónica del Banco Central. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

La Junta Monetaria aprobó este jueves modificaciones al Reglamento Cambiario, con el objetivo de fortalecer la supervisión, aumentar la transparencia y garantizar una mejor ejecución de las operaciones en el mercado de divisas de la República Dominicana.

Las reformas, que fueron sometidas a consulta pública en agosto, buscan actualizar el marco normativo, ampliar la supervisión del Banco Central sobre las transacciones cambiarias, y establecer nuevas reglas de conducta para los participantes del mercado.

Uno de los principales cambios es que todas las operaciones de compra y venta de divisas superiores a 10,000 dólares o 10,000 euros deberán ser reportadas al Banco Central a través de la plataforma electrónica de negociación de divisas.

"De esta forma, el Banco Central de la República Dominicana dispondrá de una mayor visibilidad sobre las operaciones del mercado cambiario, al captar en tiempo real información más completa sobre precios y volúmenes transados, conforme a los principios de transparencia, eficiencia y efectividad que sustentan la política cambiaria", dice una nota del Banco Central.

Asimismo, se incorporan a la plataforma nuevos actores como intermediarios cambiarios y entidades financieras que hasta ahora no estaban obligadas a reportar por esa vía.

Más capital y límites más estrictos

Otra medida clave es el aumento de los requisitos de capital para operar como intermediario cambiario, así como la exigencia de reservas patrimoniales adicionales, según el tipo y volumen de operaciones. "Esto busca robustecer el sistema y reducir vulnerabilidades", destaca el documento del Banco Central.

Las decisiones adoptadas complementan las medidas implementadas en marzo de este año, cuando se redujeron los límites para las posiciones netas en moneda extranjera a un 25 % del capital de las entidades financieras, señala la información.

Además, se restringió el aumento semanal de esas posiciones de 10 millones de dólares a cinco millones de dólares.

Con estas reformas, las autoridades monetarias buscan reforzar la estabilidad del mercado cambiario dominicano en un contexto internacional volátil, y alinearlo con mejores prácticas internacionales.

Normas de conducta y sanciones

Las reformas también establecen lineamientos de conducta para todos los participantes del mercado cambiario, quienes deberán asegurar a sus clientes precios justos, rapidez en las operaciones y transparencia, alineados con el Código Global de Conducta del Mercado Cambiario.

La Junta Monetaria instruyó al Banco Central a sancionar y, si es necesario, suspender las operaciones de aquellos intermediarios que incumplan la normativa, especialmente en lo relativo a márgenes cambiarios excesivos, fallas en los reportes o violaciones a las reglas de buena conducta.