Más de 5.3 millones de personas dependen del Estado dominicano

El promedio de dependientes del Estado dominicano durante el segundo trimestre del 2025 ascendió a 5.3 millones de personas. Desde el 2019 hemos estimado el número de dependientes, o la cantidad de ciudadanos que reciben algún tipo de ingreso recurrente mensual proveniente de los recursos del público administrados por el Gobierno dominicano.

Por cuarto año consecutivo los dependientes superan los cinco millones de personas. El promedio del segundo trimestre de este año representó el 49.2 % de la población. Es un valor inferior al 51.4 % de diciembre del 2024, mes en el que los dependientes totalizaron 5.5 millones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/imagen-crees-personas-dependientes-del-estado-0b941646.png

Para los fines del análisis, los dependientes están conformados por:

El número de hogares recibiendo la transferencia Aliméntate, multiplicado por la cantidad promedio de miembros de un hogar; Los pensionados del Estado, según las cifras de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP); y Los trabajadores afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social registrados en la Superintendencia de Riesgos Laborales (Sisalril) pertenecientes a instituciones públicas.

Aliméntate es el programa de transferencia con el mayor número de beneficiarios dentro de los que administra la Dirección de Desarrollo Social Supérate. Para fines del cálculo de dependientes, se emplea el programa de asistencia con la mayor cantidad de beneficiarios; esto se realiza teniendo en cuenta que los hogares suelen recibir más de una transferencia.

En efecto, de acuerdo con la Administradora de Subsidios Sociales, en el segundo trimestre del año, el total de subsidios por beneficiarios, o tarjetahabientes, superó la cifra de 4.6 millones. Aproximadamente 3.5 millones de personas posee una tarjeta en la cual recibe entre dos y tres subsidios a la vez.

Cuando empezamos a publicar estas mediciones en el año 2019, el programa Aliméntate -que entonces se llamaba Comer es Primero- era otorgado a 825,275 hogares. En el trimestre abril-junio de este año, el promedio de beneficiarios alcanzó 1,489,960 hogares.

Desde un punto de vista estrictamente económico, una economía que genera empleos, incremento de salario real y crecimiento en la magnitud de las cifras oficiales, no debería experimentar el aumento en el número de beneficiarios de transferencias que se ha producido en los últimos años.

El número de personas que salen de los programas de asistencia, aquellos que se gradúan, debería acelerarse en una economía que experimenta crecimiento en esas variables; y, en consecuencia, haber convergido hacia el monto de beneficiarios de subsidios que existía antes de la pandemia de COVID-19.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).