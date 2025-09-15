La DIDA propone cambios en formulario de AFP para agilizar entrega de fondos a deudos

El titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez habla durante una actividad y pide cambiar folumarios de la AFP. ( FUENTE EXTERNA )

El titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA),Elías Báez, solicitó este lunes una modificación en el formulario de afiliación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para incluir en estos datos de los dependientes de los afiliados hasta la cuarta generación, o hasta donde corresponda, con el fin de facilitar el acceso a los beneficios de pensión o devolución de aportes a los herederos legales.

A través de una nota de prensa, Báez explicó que esta medida busca permitir que las AFP puedan contactar de manera inmediata a los familiares de los afiliados fallecidos, eliminando las trabas que actualmente dificultan el acceso a la pensión por sobrevivencia y la devolución de aportes a herederos legales.

"Es muy necesario que las Administradoras de Fondos de Pensiones agilicen el proceso de contacto con los familiares de afiliados fallecidos, que se reduzcan los obstáculos para acceder a beneficios de pensión por sobrevivencia y/o devolución y sobre todo que se mejore la gestión de los recursos y los beneficios para los afiliados y sus dependientes", afirmó el funcionario.

Báez destacó que actualmente más de 8 mil millones de pesos permanecen en las arcas de las AFP, correspondientes a más de 117 mil cuentas de afiliados fallecidos, por lo que es fundamental la aplicación de esta medida para garantizar que los beneficios lleguen a los herederos legales en tiempo prudente.

Asistencias

El director de la DIDA informó que, para corregir esta situación, la institución ha orientado en los últimos quince días a más de 20,300 personas cuyos familiares fallecidos dejaron en las AFP más de 153 millones de pesos.

Además, anunció que la cantidad de asistencias aumenta diariamente y están disponibles a través de:

El teléfono 809-472-1900 , operativo las 24 horas,

, operativo las 24 horas, El chat en línea en www. dida .gob.do

en www. .gob.do Los correos electrónicos info@ dida .gob.do y ssl@ dida .gob.do

info@ .gob.do y ssl@ .gob.do Redes sociales @Didardo, así como de manera presencial en 16 oficinas a nivel nacional y 6 puntos GOB.