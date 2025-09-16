El BID designa nueva representante en el país

Nathalie Alvarado Vega es la nueva representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la designación de Nathalie Alvarado Vega como su nueva representante en la República Dominicana.

Alvarado, de nacionalidad colombiana, cuenta con más de 25 años de experiencia en América Latina y el Caribe en el fortalecimiento institucional, especialmente en seguridad ciudadana y justicia.

Abogada por la Universidad de Lausana y con una maestría en Derecho de la Integración Económica por la Universidad Libre de Bruselas, ha liderado estrategias innovadoras, programas y proyectos de desarrollo en la región, destacándose por su capacidad para movilizar recursos y articular alianzas.

En su nueva función, la ejecutiva será responsable de la implementación de la estrategia del Grupo BID en el país para el período 2025-2028.

Esta estrategia busca apoyar las prioridades de desarrollo del país a través de acciones que fortalezcan el capital humano, impulsen el crecimiento del sector privado y mejoren la eficiencia y resiliencia del sector público.

Alvarado reemplazó a Katharina Falkner-Olmedo, quien tras casi cuatro años en el país fue trasladada a Chile como representante.