DGA continúa impulsando el comercio nacional con nuevos Operadores Económicos Autorizados

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó este miércoles que la a República Dominicana cuenta ya con 685 empresas certificadas como Operador Económico Autorizado (OEA).

Según una nota de prensa, durante la VIII Conferencia Anual OEA, el director general de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, destacó que "haber pasado de 303 OEA, en agosto de 2020, a las 685 actuales, reflejan el compromiso y la visión del Gobierno, que encabeza el presidente Luis Abinader, con facilitar, desarrollar y elevar la competitividad del comercio dominicano".

Dijo que del total, 429 corresponden a la modalidad OEA Estándar y 251 al OEA Simplificado, "este último es una iniciativa especial de la actual gestión para la inclusión y fomento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), al ponerla a la par de las grandes empresas en materia de facilitación aduanera".

"El Programa OEA es un pilar clave en la construcción de una aduana moderna, segura y eficiente", expresó Sanz Lovatón.

Lucía Zorrilla, subdirectora de la DGA, resaltó el programa OEA como un modelo basado en la transparencia y la confianza, y cómo este ha contribuido a que la República Dominicana sea actualmente un hub logístico de referencia regional.

El vicealmirante José Manuel Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), expuso sobre la labor que desempeña esa institución en cuanto a los importadores y exportadores, así como de las distintas modalidades que han detectado para el tráfico de sustancias prohibidas.

"No hay manera de que el comercio se fortalezca, sin las medidas de seguridad, la seguridad no es un obstáculo para el comercio, es la base sobre la cual se construye su verdadera confianza", reflexionó Ulloa.

Ian Saunders, secretario general de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), felicitó a la República Dominicana por esta iniciativa de reunir a sus OEA y abordar las mejores prácticas del comercio mundial.

Sobre la VIII Conferencia Anual OEA

Mientras que Susan Thomas, comisionada adjunta ejecutiva interina para la Oficina de Comercio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, y Dina Amato, directora adjunta ejecutiva interina de Seguridad de Carga y Transporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, ofrecieron el panel "Avances y desafíos en la facilitación del comercio", donde abordaron los problemas globales y cómo se pueden fortalecer las cadenas de suministro a través de la colaboración estratégica y la transparencia.

La VIII Conferencia Anual OEA llevó por lema "Promoviendo el Cumplimiento, la Facilitación y la Transformación del Comercio Exterior", y sirvió como un espacio de actualización técnica y de orientación de cara a los retos del comercio global.

La participación de las empresas OEA, en el comercio exterior, ha crecido de forma significativa. Antes de la pandemia, representaban el 22.56 % del valor FOB importado; hoy esa cifra ha aumentado al 41.37 %, reflejo del fortalecimiento del modelo y la creciente confianza del sector privado.

Asimismo, se destacó el crecimiento internacional del programa, gracias a los acuerdos estratégicos que la DGA ha rubricado para el Reconocimiento Mutuo (ARM) con aduanas de países de la región en busca de un comercio más ágil y seguro.

En el marco del ARM Regional OEA, se han gestionado más de 595 declaraciones de importación entre 2022 y agosto de 2025, por un valor superior a 70 millones de dólares FOB, impulsando la cooperación regional y la integración aduanera.

El encuentro contó con representaciones del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima (Adacam), Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas (Adaa).

Al encuentro también asistió Abdías Ortíz, agregado de Aduanas y Protección Fronteriza de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana.