Dólar a la venta se mantiene en torno a RD$63.40 en la banca dominicana tras recorte de la Fed

El dólar se mantiene en torno a los RD$63.40 en el mercado bancario dominicano, tras el primer recorte de tasa de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. en más de un año, lo que podría influir en la apreciación del peso en los próximos días. ( FUENTE EXTERNA )

Un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) iniciara un ciclo de recortes en su tasa de referencia, el dólar estadounidense se cotiza en el mercado bancario dominicano en torno a los 63.40 pesos para la venta.

Este 18 de septiembre de 2025 las entidades financieras reflejan una ligera estabilidad en la divisa. En el Banco Popular, el dólar se vende a RD$63.40 y se compra a RD$60.55.

El Banreservas mantiene la misma tasa de venta, RD$63.40, con una compra de RD$61.40. Mientras que en el Banco BHD la divisa se vende igualmente a RD$63.40, aunque con una compra más baja, de RD$60.60.

Contexto internacional

La Fed redujo este miércoles su tasa de referencia en 0.25 puntos porcentuales, llevándola al rango de 4.00 %–4.25 %. Se trata de la primera baja en más de un año, lo que abre un ciclo de flexibilización monetaria que podría extenderse en los próximos meses.

Este movimiento ya se siente en el mercado cambiario dominicano. La apreciación del peso frente al dólar ha colocado la divisa por debajo de los RD$62 en las negociaciones interbancarias, tendencia que podría consolidarse si se cumplen las expectativas de más recortes en Estados Unidos.

Impactos para República Dominicana

Un dólar más débil reduce la presión sobre las reservas internacionales y abarata el costo de la deuda externa en dólares, al tiempo que abre la posibilidad de que el Gobierno dominicano acuda a los mercados internacionales con mejores condiciones de financiamiento.

Sin embargo, también tiene efectos mixtos: abarata las importaciones, pero resta competitividad a las exportaciones, y disminuye el rendimiento en pesos de las remesas que envían los dominicanos desde el exterior.

La evolución del tipo de cambio en los próximos días dependerá tanto de las decisiones de política monetaria de la Junta Monetaria como del comportamiento de los mercados internacionales tras el giro de la Fed.