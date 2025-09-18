Magín Díaz: el país vive un momento de estabilidad macroeconómica "sólida y sostenible"

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este jueves que la República Dominicana atraviesa un momento de estabilidad macroeconómica "sólida y sostenible", respaldada por reservas internacionales de 14,000 millones de dólares y una inversión extranjera estimada en 4,800 millones de dólares.

Durante la Cátedra Magistral Lic. Salvador Ortiz, celebrada en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), Díaz destacó que estos fundamentos han permitido al país mantener el tipo de cambio estable, acceder a financiamiento en los mercados internacionales en condiciones favorables y consolidar el riesgo país en niveles mínimos históricos.

Conforme a una nota de prensa, el funcionario advirtió que la estabilidad interna contrasta con el clima externo, marcado por las políticas comerciales y fiscales de Estados Unidos, que han frenado el crecimiento global.

Citó que la economía norteamericana "crece hoy a la mitad de su ritmo histórico" y enfrenta presiones inflacionarias y de deuda que afectan a las economías emergentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/whatsapp-image-2025-09-18-at-60531-pm-00b6313b.jpeg Esdiantes, profesores universitarios y autoridades académicas que participaron en la actividad. (FUENTE EXTERNA)

Deuda pública

Díaz recordó que desde 2001 el país pasó de emitir bonos soberanos a cinco años con tasas de 9 % a colocaciones a plazos de hasta 40 años, con mejores condiciones y mayor confianza de los inversionistas. "En Hacienda y Economía no nos preocupamos por la deuda, nos ocupamos de ella", recalcó.

El ministro reiteró el compromiso con la Meta 2036, que busca remover las restricciones al crecimiento y preparar la eventual entrada del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). "No se trata de una declaración de intenciones, sino de reformas concretas en el ámbito fiscal, institucional y social", puntualizó.

Díaz cerró su ponencia resaltando que la estabilidad social es tan importante como la macroeconómica: "Sin cohesión social, los avances económicos se debilitan". Añadió que las decisiones fiscales y de inversión pública deben asumirse con responsabilidad, aun en medio de dilemas económicos.

En la actividad participaron decenas de estudiantes, profesores universitarios y autoridades académicas, quienes valoraron la importancia de este espacio para el intercambio de conocimientos y la reflexión sobre los retos y oportunidades de la economía dominicana.

