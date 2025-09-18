Banco Adopem alcanza la máxima calificación en microfinanzas otorgado por MicroRate
Esta distinción reconoce a las instituciones con una alta viabilidad a largo plazo y una robusta capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones
Banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas FMBBVA, ha sido calificado con la nota máxima en la escala de Microrate en su calificación institucional A+ con perspectiva estable, junto a una sub-nota A+ en su perfil financiero.
Esta distinción, otorgada por el organismo internacional MicroRate, reconoce a las instituciones con una alta viabilidad a largo plazo y una robusta capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones, refiere una nota de prensa de la entidad.
Asimismo, agrega que mantuvo su puntuación de 5 estrellas con perspectiva estable en la calificación social y ambiental, por su desempeño social de primera clase.
Altos estándares
Ambas certificaciones reconocen que la institución cumple con los más altos estándares y los implementa a través de sus operaciones con las mejores prácticas en la oferta de productos, trato personalizado a sus clientes, manejo ético de los datos y atención eficiente a quejas.
El documento indica que es una muestra de su compromiso por mantener a los clientes como el eje central de su trabajo, contribuyendo así a que el sector de microfinanzas consolidando su crecimiento e impacto en la sostenibilidad de sus clientes
- MicroRate es un organismo privado que se dedica a la evaluación de riesgos en las instituciones de microfinanzas y, desde su creación en 1997, ha realizado miles de calificaciones en el mundo, tanto en América Latina como en África, Asia y Europa del Este.