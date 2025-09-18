Banco Adopem alcanza la máxima calificación en microfinanzas otorgado por MicroRate

MicroRate es un organismo privado que se dedica a la evaluación de riesgos en las instituciones de microfinanzas. Reconoció a Adopem. ( DIARIO LIBRE )

Banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas FMBBVA, ha sido calificado con la nota máxima en la escala de Microrate en su calificación institucional A+ con perspectiva estable, junto a una sub-nota A+ en su perfil financiero.

Esta distinción, otorgada por el organismo internacional MicroRate, reconoce a las instituciones con una alta viabilidad a largo plazo y una robusta capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones, refiere una nota de prensa de la entidad.

Asimismo, agrega que mantuvo su puntuación de 5 estrellas con perspectiva estable en la calificación social y ambiental, por su desempeño social de primera clase.

Altos estándares

Ambas certificaciones reconocen que la institución cumple con los más altos estándares y los implementa a través de sus operaciones con las mejores prácticas en la oferta de productos, trato personalizado a sus clientes, manejo ético de los datos y atención eficiente a quejas.

El documento indica que es una muestra de su compromiso por mantener a los clientes como el eje central de su trabajo, contribuyendo así a que el sector de microfinanzas consolidando su crecimiento e impacto en la sostenibilidad de sus clientes

MicroRate es un organismo privado que se dedica a la evaluación de riesgos en las instituciones de microfinanzas y, desde su creación en 1997, ha realizado miles de calificaciones en el mundo, tanto en América Latina como en África, Asia y Europa del Este.