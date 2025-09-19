Banreservas financia con RD$21,000 millones al sector de la construcción

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, informó este viernes que esa institución ha financiado el sector de la construcción con 21,000 millones de pesos, y prevé que esa cartera continuará con un crecimiento sostenido, debido a la confianza de los empresarios.

Al hablar en el desayuno empresarial en Santo Domingo, Aguilera también proyectó que al finalizar este año, el banco cerrará con un crecimiento de cartera de crédito empresarial por 13,200 millones de pesos y un aumento de la cartera de depósitos ascendente a 14,500 millones.

El ejecutivo bancario vinculó el incremento de la cartera de financiamientos al sector construcción con la política del presidente Luis Abinader de fomentar el desarrollo de ese renglón de la economía nacional, con énfasis en la financiación de viviendas de bajo costo.

Al definir a la construcción como uno de los sectores más dinámicos de la economía, que tiene un efecto multiplicador, resaltó que la visión del jefe de Estado se expresa en el impulso al fomento de la vivienda y otros proyectos que inciden de manera significativa en la mejoría de la calidad de vida de miles de dominicanos y en la generación de puestos de trabajo.

"Queremos que ustedes tengan lo que necesitan para crecer sin límites: líneas de crédito competitivas, asesoría especializada, plataformas digitales de última generación y un equipo humano comprometido con su éxito, que los acompaña en cada paso hasta verlos convertirse en lo que son hoy", declaró.

Dijo que la misión de Banreservas es poner al alcance del empresariado soluciones financieras innovadoras, ágiles y seguras.

Decenas de empresarios de diversos sectores económicos participaron en la charla impartida por el economista Raúl Hernández Báez, titulada "Análisis de coyuntura y perspectiva de la economía dominicana y los mercados para la toma de decisiones empresariales", auspiciada por la institución bancaria, según señala una nota de prensa.

Generar confianza

El funcionario sostuvo que está convencido de que un banco no solo debe guardar capital, sino también generar confianza, acompañar en las tomas de decisiones y abrir caminos hacia nuevas metas.

"Hoy, más que nunca, el mundo de los negocios exige resiliencia, innovación y visión. Y eso somos en Banreservas", enfatizó.

Valoró el rol de las empresas, de las que dijo, además de contribuir al desarrollo del futuro del país, generan oportunidades y son pilares del motor de la economía.