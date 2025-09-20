RD ocupa tercer lugar en ranquin sobre transparencia en ejecución presupuestaria en Latinoamérica

La República Dominicana se ubicó como el tercer país más transparente de América Latina en ejecución presupuestaria, según el Open Budget Index 2023, elaborado por la International Budget Partnership.

Solo Brasil y México superan al país en acceso a la información presupuestaria y rendición de cuentas.

El estudio, presentado en el gráfico de Latinometrics, muestra que la República Dominicana alcanzó una de las puntuaciones más altas de la región, situándose en el percentil de mayor transparencia (0-25%). Perú, Honduras y Guatemala le siguen en el ranking regional.

La medición evalúa las acciones gubernamentales que permiten a ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones monitorear el uso de los recursos públicos e incidir en los procesos de fiscalización.

Países menos transparentes

En contraste, países como Bolivia y Venezuela se encuentran entre los menos transparentes, ubicándose en el percentil de menor transparencia (76-100%).

El Open Budget Index, elaborado anualmente por la International Budget Partnership, evalúa la publicación de información presupuestaria, el acceso ciudadano y los mecanismos de vigilancia pública en países de todo el mundo.

Este resultado consolida a la República Dominicana como un referente en buenas prácticas de gobierno abierto en América Latina.