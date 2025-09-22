Wall Street cierra en niveles récord impulsada por el sector tecnológico

La Bolsa de Nueva York volvió a cerrar en niveles récord el lunes, luego de que una caída al inicio de la sesión fue compensada por buenas noticias para algunos gigantes tecnológicos.

El Dow Jones ganó un 0.14%, el índice Nasdaq aumentó un 0.70% y el índice ampliado S&P 500 subió un 0.44%.

Después de un comienzo mediocre, "el mercado comenzó a recuperarse y fuimos testigos de un movimiento muy familiar de compra de valores en baja, en acciones de gran capitalización", señaló a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

El mercado estadounidense se vio especialmente impulsado por el anuncio de una inversión de 100,000 millones de dólares del gigante de los chips electrónicos Nvidia en la construcción de centros de datos para OpenAI.

Estas capacidades adicionales permitirán a la empresa emergente líder en inteligencia artificial "entrenar y ejecutar su próxima generación de modelos en el desarrollo de la superinteligencia", afirmaron ambas compañías.

La noticia dio impulso a las acciones de Nvidia, que ganaron un 3.93% llegando a 183.61 dólares. Primera capitalización mundial, de lejos, Nvidia ha arrastrado consigo una gran parte de las acciones estadounidenses.

La semana pasada, el banco central de Estados Unidos (Fed) redujo sus tasas de interés por primera vez en el año, en un cuarto de punto porcentual. Y los analistas consideran que la flexibilización debería continuar en los próximos meses debido a la desaceleración observada en el mercado laboral.

En cuanto a las empresas, el gigante de la informática en nube Oracle subió un 6.29% y se benefició de los anuncios sobre la nueva fórmula de TikTok en Estados Unidos.

Según la Casa Blanca, la empresa gestionará, además de alojarlos, los datos de la plataforma, que se volverá independiente de su matriz ByteDance y utilizará una copia de su algoritmo.