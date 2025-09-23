BCIE lanza plataforma de datos abiertos para periodistas e investigadores

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó el webinario "Periodismo e investigación para el desarrollo: La nueva plataforma de datos abiertos del BCIE" , con la participación de más de 200 periodistas e investigadores de la región.

En una nota de prensa la institución regional informó que durante la actividad presentó su nuevo portal de datos abiertos, diseñado para ofrecer información confiable y estructurada que facilite análisis rigurosos y convierta los datos en conocimiento útil para la investigación, el periodismo y la toma de decisiones.

El lanzamiento de esta primera fase responde a uno de los compromisos de la Política de Acceso a la Información (PAI), vigente desde julio de 2025, y se enmarca en las actividades del Mes de la Transparencia y Acceso a la Información, en conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información.

"Esta plataforma es un paso firme en nuestro compromiso con la rendición de cuentas y se conecta directamente con la Estrategia Institucional 2025–2029, que impulsa la transparencia como pilar de nuestra gestión", afirmó la presidente ejecutiva del Banco, Gisela Sánchez.

Por su parte, la directora por Honduras y presidenta del Comité de Comunicaciones y de Acceso a la Información del BCIE, Belinda Carías Martínez, destacó que con esta herramienta el Banco pone en manos de periodistas e investigadores un recurso que no solo fortalece la transparencia, sino que también impulsa la generación de conocimiento y la construcción de soluciones para la región.

Concurso para periodistas

En el mismo evento, el BCIE anunció el Concurso de Periodismo e Investigación para el Desarrollo – Datos Abiertos BCIE, que busca reconocer los trabajos que utilicen la información publicada por el Banco para mostrar su aporte al desarrollo sostenible y a la integración regional.

Con esta iniciativa se procura incentivar un periodismo constructivo que transforme los datos en investigaciones y relatos de impacto, demostrando cómo la transparencia y la información pública son motores de confianza, conocimiento y progreso para las sociedades latinoamericanas.

La nueva plataforma: https://www.bcie.org/acceso-a-la-informacion/concurso-de-periodismo-e-investigacion-para-el-desarrollo-datos-abiertos