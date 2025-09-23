Wall Street abre dispar a la espera de discurso del jefe de la Fed

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha mantenido una serie de diferencias con el presidente de EE.UU., Donald Trump, por lo cual su discurso se espera con muchas expectativas. ( FUENTE EXTERNA )

La Bolsa de Nueva York abrió el martes dispar tras alcanzar nuevos máximos el día anterior, a la espera del discurso sobre las perspectivas económicas del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, previsto horas después.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0.15%, mientras que el índice Nasdaq (-0.05%) y el índice ampliado S&P 500 (-0.01%) se mantenían cerca del equilibrio.

Los tres principales índices cerraron el lunes en máximos históricos y el S&P 500 se hizo con tres jornadas consecutivas de subidas, tras el anuncio de Nvidia de invertir 100,000 millones de dólares en OpenAI para la construcción de centros de datos, lo que impulsó las acciones del gigante tecnológico.

Los inversores tienen los ojos puestos ahora en los datos del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), la principal medida de inflación de la Fed, que se publicaran el viernes, ya que podría ofrecer pistas sobre la política monetaria para el resto del año.

Subidas de Boeing y tecnológicas

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, esta mañana reinaba el verde y destacaban las subidas de Boeing (1.81 %) y Chevron (1.4 %), así como las bajadas de Nvidia (-1.68 %) y Amazon (1.34 %).



Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a 63.06 dólares el barriles.

Impacto de bajadas de tipos de la Fed

Wall Street cierró la semana pasada con ganancias y récords en sus principales índices, impulsada por la esperada rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos, la primera en casi un año, y por nuevas noticias halagüeñas para el sector tecnológico.



El Dow Jones de Industriales subió el viernes pasado un 0.37 %, hasta 46.315 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,49 %, hasta 6.664, y el índice Nasdaq ganó un 0.72 %, hasta 22,631, todos superando los máximos históricos de la víspera.



El Russell 2000, indicador que agrupa a empresas de baja capitalización, registró su primer récord desde 2021 y el viernes lo superó momentáneamente, pero finalmente cerró en rojo.



En el conjunto de la semana, esos cuatro índices se anotan ganancias en torno al 1 y el 2 %, y suman la segunda semana consecutiva en verde, lo que desafía la noción de que septiembre es malo para los inversores.