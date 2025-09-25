Banreservas se mantiene a la vanguardia para enfrentar riesgos que amenazan el sistema bancario

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, afirmó este jueves que la institución financiera adopta "medidas rigurosas" y controles "cada vez más estrictos" para enfrentar los riesgos y las amenazas que el lavado de activos representa para el sistema bancario nacional.

Al encabezar el Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que realiza la institución financiera, Aguilera dijo que el Banco se mantiene a la vanguardia de estándares internacionales y las rigurosas prácticas regionales que salvaguardan el sistema financiero.

"Para Banreservas, como referente en el ámbito nacional y regional, es una prioridad asumir la responsabilidad de liderar acciones que promuevan el comportamiento ético en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo", manifestó.

Una amenaza para el sistema financiero

El ejecutivo bancario puntualizó que el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas es un delito global que amenaza la integridad del sistema financiero y es considerado en las legislaciones de la mayoría de los países como una conducta sancionada, siendo quizás la más compleja, minuciosa, especializada y de difícil detección.

En su discurso de apertura del Congreso, Aguilera resaltó que la República Dominicana se encuentra entre las más de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones y evaluaciones mutuas para medir este marco regulatorio de cumplimiento.

"Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el movimiento ilegal de dinero representa entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800,000 millones de dólares", citó.

Refirió que en este 2025, el auge de las criptomonedas ha diversificado los riesgos e impulsado innovaciones en detección que persiguen establecer fuertes mecanismos de control para minimizar la posibilidad de que el crimen organizado utilice los bancos para enmascarar sus operaciones ilegales.

Te puede interesar Banreservas dispone de RD$7,000 millones para financiar a sectores productivos con tasas especiales

Prevención del lavado de activos

Indicó que Banreservas "ha adoptado y seguirá tomando" una serie de medidas para robustecer los mecanismos de prevención del lavado de activos procedentes de actividades ilícitas.

Estas medidas le permiten al banco estar varios pasos por delante de los delincuentes para impedir que el crimen organizado utilice la institución financiera para blanquear capitales.

Durante el evento organizado por Banreservas se dictaron varias conferencias sobre el tema, entre ellos "Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activos: desafíos estratégicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional", a cargo de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Además, "Del dato al riesgo: cómo la inteligencia artificial transforma la prevención del lavado de activos", disertada por el director general de Beyond Risk, Oscar Moratto, y "Cultura de cumplimiento en el sector público: prevención de lavado de activos y buenas prácticas desde la gestión gubernamental", a cargo del director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

La actividad contó con la presencia de funcionarios públicos, legisladores, empresarios, clientes, relacionados y ejecutivos de Banreservas, quienes apoyaron los esfuerzos de la entidad bancaria en la promoción de la transparencia y las buenas prácticas.