×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Aduanas
Aduanas

La DGA recauda RD$171,514 millones en los primeros ocho meses de 2025

Cumple el 96.96 % de su meta y mantiene tendencia de crecimiento

    Expandir imagen
    La DGA recauda RD$171,514 millones en los primeros ocho meses de 2025
    El titular de la Dirección General de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, ha destacado la eficiencia alcanzada en las recaudaciones en los últimos años. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Aduanas (DGA) reportó recaudaciones ascendentes a 171,514.57 millones de pesos durante el período enero–agosto de 2025, lo que representa un crecimiento de 6.54 % respecto al mismo período del año anterior, equivalente a 10,535.55 millones adicionales.

    De acuerdo con los datos preliminares del informe mensual, solo en agosto de 2025, la DGA recaudó 22,286.27 millones de pesos, alcanzando un 88.97 % de su meta mensual, es decir, 2,764.28 millones de pesos por debajo de lo proyectado.

    Sin embargo, las recaudaciones muestran un leve aumento de 0.28 % frente a agosto de 2024.

    El informe destaca que este desempeño positivo responde a la implementación de programas de modernización institucional, como D24H y las mejoras en el Motor de Riesgo, junto con la consolidación del comercio y la estabilidad macroeconómica del país.

    Estabilidad económica impulsa desempeño aduanero

    La inflación interanual se situó en 3.71 % a agosto, dentro del rango meta del Banco Central, lo que mantiene a la República Dominicana entre los países con menor inflación de la región, favoreciendo la confianza de inversionistas y el intercambio comercial.

    Asimismo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) proyecta para 2025 un crecimiento de 3.0 % en el comercio mundial de mercancías, impulsado por bienes de consumo duraderos.

    RELACIONADAS

    Estructura de ingresos

    Del total recaudado por la DGA entre enero y agosto:

    • ITBIS: 66.04 %
    • Gravámenes: 23.03 %
    • Impuestos selectivos: 8.32 %
    • Otros conceptos: 2.62 %

    En cuanto al origen de los ingresos:

    • Administraciones marítimas: 93.57 %
    • Aéreas: 6.41 %
    • Terrestres: 0.02 %

      Las administraciones de Multimodal Caucedo, Haina, Santo Domingo y AILA concentraron el 93.72 % del total recaudado.

    Aporte fiscal

    Durante los primeros ocho meses del año, la DGA contribuyó con el 21.24 % de los ingresos fiscales del Estado, mientras que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aportó el 76.59 % y la Tesorería Nacional el restante 2.17 %.

    Principales productos recaudadores

    Los 10 capítulos arancelarios que más aportaron concentraron el 61.38 % del total. Entre ellos destacan:

    1. Vehículos automóviles y tractores (15.22 %)

    2. Máquinas y aparatos mecánicos (10.47 %)

    3. Bebidas y líquidos alcohólicos (9.57 %)

    4. Aparatos eléctricos (7.98 %)

    5. Materias plásticas (5.12 %)
  •  
    • TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.