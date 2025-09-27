La DGA recauda RD$171,514 millones en los primeros ocho meses de 2025

El titular de la Dirección General de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, ha destacado la eficiencia alcanzada en las recaudaciones en los últimos años. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Aduanas (DGA) reportó recaudaciones ascendentes a 171,514.57 millones de pesos durante el período enero–agosto de 2025, lo que representa un crecimiento de 6.54 % respecto al mismo período del año anterior, equivalente a 10,535.55 millones adicionales.

De acuerdo con los datos preliminares del informe mensual, solo en agosto de 2025, la DGA recaudó 22,286.27 millones de pesos, alcanzando un 88.97 % de su meta mensual, es decir, 2,764.28 millones de pesos por debajo de lo proyectado.

Sin embargo, las recaudaciones muestran un leve aumento de 0.28 % frente a agosto de 2024.

El informe destaca que este desempeño positivo responde a la implementación de programas de modernización institucional, como D24H y las mejoras en el Motor de Riesgo, junto con la consolidación del comercio y la estabilidad macroeconómica del país.

Estabilidad económica impulsa desempeño aduanero

La inflación interanual se situó en 3.71 % a agosto, dentro del rango meta del Banco Central, lo que mantiene a la República Dominicana entre los países con menor inflación de la región, favoreciendo la confianza de inversionistas y el intercambio comercial.

Asimismo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) proyecta para 2025 un crecimiento de 3.0 % en el comercio mundial de mercancías, impulsado por bienes de consumo duraderos.

Estructura de ingresos

Del total recaudado por la DGA entre enero y agosto:

ITBIS : 66.04 %

: 66.04 % Gravámenes : 23.03 %

: 23.03 % Impuestos selectivos : 8.32 %

: 8.32 % Otros conceptos: 2.62 %

En cuanto al origen de los ingresos:

Administraciones marítimas : 93.57 %

: 93.57 % Aéreas : 6.41 %

: 6.41 % Terrestres: 0.02 % Las administraciones de Multimodal Caucedo, Haina, Santo Domingo y AILA concentraron el 93.72 % del total recaudado.

Aporte fiscal

Durante los primeros ocho meses del año, la DGA contribuyó con el 21.24 % de los ingresos fiscales del Estado, mientras que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aportó el 76.59 % y la Tesorería Nacional el restante 2.17 %.

Principales productos recaudadores

Los 10 capítulos arancelarios que más aportaron concentraron el 61.38 % del total. Entre ellos destacan:

Vehículos automóviles y tractores (15.22 %) Máquinas y aparatos mecánicos (10.47 %) Bebidas y líquidos alcohólicos (9.57 %) Aparatos eléctricos (7.98 %) Materias plásticas (5.12 %)