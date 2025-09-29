×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Gasto tributario
Gasto tributario

Gobierno proyecta un gasto tributario de RD$393,541.5 millones en 2026

Déficit fiscal y necesidad de financiamiento estimado es de RD$280,575.3 MM

    Expandir imagen
    Gobierno proyecta un gasto tributario de RD$393,541.5 millones en 2026
    El proyecto de ley fue depositado por el viceministro de Presupuesto y Patrimonio, José Rijo Presbot, en la secretaría de la Cámara de Diputados. (FUENTE EXTERNA)

    El Gobierno contempla dejar de percibir el año que viene 393,541.5 millones de pesos por concepto del gasto tributario, un monto con el cual pudiera cubrir el déficit fiscal y la necesidad de financiamiento del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2026, que asciende a 280,575.3 millones de pesos.

    El monto de los ingresos que las autoridades proyectan no ingresarían a las arcas el año entrante representa un aumento de 15,813.6 millones de pesos con relación a los 377,727.9 millones de pesos que reestimó para el 2025, equivalente a un incremento de un 4.19 %, de acuerdo con el documento.

    Del monto proyectado, el 66.79 %, equivalente a 262,859.22 millones de pesos, se atribuye a exenciones y beneficios sobre impuestos indirectos, mientras que el 33.21 % restante, que representan 130,682.3 millones, corresponde a impuestos directos, precisa el proyecto.

    El gasto tributario estimado representaría el 4.54 % del producto interno bruto (PIB) de 2026.

    El 89.94 % del gasto tributario estimado proviene de exoneraciones aplicadas sobre impuestos recaudados por la Dirección General de Impuestos Internos, equivalentes a 353,935.74 millones de pesos, mientras que el resto (39,605.8 millones) se relaciona con tributos recaudados por la Dirección General de Aduanas.

    Fallida reforma fiscal

    Se recuerda que a finales de 2024 el Gobierno presentó un proyecto de reforma fiscal que buscaba incrementar los ingresos fiscales en alrededor de 122,000 millones de pesos al año, recursos que irían destinados a incrementar el gasto público a través de una serie de obras de inversión y programas, como la reforma policial.

    • "Al considerar el gasto tributario por sector beneficiado, se observa que el 68.98 % de la renuncia tributaria estimada para el 2026 se concentra en cinco sectores o actividades económicas: exenciones generalizadas de Itbis (impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios) a personas físicas en la transferencia de bienes y servicios de consumo (43.25 %); salud (8.64 %); zonas francas industriales (8.28 %); educación (5.08 %); y turismo (3.73 %)", detalla.

    El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Presupuesto, depositó el pasado viernes el proyecto de ley, en el cual contempla ingresos por 1,342,258.2 pesos y gastos por 1,622,833,4 millones, resultando un déficit fiscal y necesidad de financiamiento por 280,575.3 millones de pesos.

    Leer más
    TEMAS -

      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.