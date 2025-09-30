BID advierte: RD precisa de las APP para alcanzar las metas de desarrollo sostenible al 2030

Gastón Astesiano, jefe del equipo de APP en la Vicepresidencia de Países del BID ( FUENTE EXTERNA. )

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirmó que las alianzas público-privadas (APP) son herramientas en la transformación económica y social de la República Dominicana.

Gastón Astesiano, jefe del equipo de APP en la Vicepresidencia de Países del BID, dijo esto durante el Simposio "Infraestructura Sostenible en República Dominicana: APPs como motor del crecimiento", organizado por la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) con el respaldo del organismo multilateral.

Astesiano subrayó que las APP representan "una herramienta de transformación que permite a la República Dominicana avanzar hacia la competitividad, la resiliencia y la inclusión, siempre que se mantengan reglas claras y un marco institucional sólido".

Declaró que el país ha construido un clima de confianza entre el Estado y el sector privado que convierte a la nación en un destino atractivo y seguro para el capital internacional.

De su lado, Denis Leduc, especialista senior en APP del BID, presentó un diagnóstico detallado sobre la magnitud de la necesidad de infraestructura en la región y en el país.

243 dólares per cápita

Explicó que la República Dominicana necesita invertir en promedio 243 dólares per cápita al año hasta 2030, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por lo que las alianzas público-privadas son idóneas para conseguir la meta.

Leduc señaló que la inversión privada debe desempeñar un papel creciente, para lo que República Dominicana está preparada por su robusto marco regulatorio, capacidad institucional y la voluntad política y social.

"Estos elementos son los predictores más fuertes del éxito en la implementación de APP".

El director ejecutivo de la DGAPP, Andrés Lugo Risk, destacó en la actividad que la infraestructura sostenible es la base del bienestar social y del crecimiento económico, para lo cual las alianzas público-privadas componen el modelo de mayor valor estratégico para su impulso.

El Simposio reunió expertos que coincidieron en que la República Dominicana ya muestra avances tangibles como el proyecto de reconvertir el Puerto de Arroyo Barril (Samaná) en una moderna terminal de cruceros, primera APP adjudicada del país.