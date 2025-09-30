Coopnama reporta excedentes superiores a RD$6,200 millones durante su asamblea general

Mesa de honor en la 54ª Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Coopnama. ( FUENTE EXTERNA )

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros ( Coopnama ) anunció este martes que sus excedentes correspondientes al año fiscal ascienden a 6,240,729,268 pesos, los cuales serán destinados a beneficios directos para los asociados, mejora de servicios, programas sociales, donaciones, becas, innovación, medioambiente y otros fines estratégicos.

La información fue ofrecida por la entidad durante la celebración de su 54ª Asamblea General Ordinaria de Delegados, realizada en el Hotel Coopmarena de Juan Dolio, según una nota de prensa.

El presidente del Consejo de Administración, profesor Santiago Portes, destacó el crecimiento sostenido de la cooperativa y reafirmó su compromiso con la transformación social, afirmando que Coopnama "es mucho más que una entidad financiera".

"Los números importan, pero lo esencial son las vidas que impactamos", expresó Portes al valorar el éxito de la institución como fruto de la visión compartida y el trabajo colectivo.

Crecimiento en servicios

En su informe, Portes presentó un aumento en los servicios ofrecidos durante 2024, con incrementos que oscilan entre un 8 % y un 59 % en áreas como Turicoop, tienda, préstamos, Navicoop y seguros, en comparación con 2023.

Los delegados de los 322 distritos cooperativos aprobaron la distribución de los excedentes presentada por el Consejo de Administración.

Reconocimientos

El acto contó con la participación de figuras del cooperativismo nacional e internacional. Eufracia Gómez Morillo, presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), aseguró que Coopnama es un "verdadero motor de transformación social".

También intervinieron Maritza López Castaños de Ortiz, presidenta de Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), y el cooperativista salvadoreño Jorge Escobar, quien elogió el modelo de gestión dominicano como "un ejemplo encomiable".

Te puede interesar El salario de los docentes sube y la calidad educativa baja

Firma de convenio académico

Durante la asamblea se firmó un acuerdo tripartito entre Coopnama, la Universidad para la Paz y la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos (Felade), con el objetivo de fortalecer la cooperación académica y la formación en prevención del crimen organizado.

El convenio fue firmado por Santiago Portes y Lucas Figueroa Lapay (Coopnama), el Mauricio Vieira (Universidad para la Paz) y José Quezada (Felade).

Además, se ofreció la conferencia: "La Regulación y la Gestión del Riesgo del Lavado de Activos en las Cooperativas", a cargo de Alicia Guzmán, gerente general de Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Migueleña de Responsabilidad Limitada (Acomi) de El Salvador.