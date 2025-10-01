Presupuesto de 2026 consigna RD$4,175.7 millones para el nuevo Ministerio de Justicia

El presupuesto contempla el aumento de asignación de recursos para 13 ministerios. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) para 2026 cuenta con una novedad: la asignación de recursos para gastos al recién creado Ministerio de Justicia y contempla la eliminación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tras su fusión con el de Hacienda.

Para el próximo año, los 23 ministerios del Poder Ejecutivo, incluyendo la Procuraduría General de la República, manejarán 1,069,715.4 millones de pesos, representando un incremento absoluto de 42,888.8 millones con relación a los 1,026,826.6 millones de pesos que administran en 2025.

Los recursos para la puesta en funcionamiento del nuevo ministerio ascienden a 4,175.7 millones de pesos, de los cuales, el 80 %, equivalente a 3,297.2 millones se destinarán a gastos corrientes y 878.4 millones de pesos a gastos de capital.

A mediados de agosto, el presidente Luis Abinader informó que el ministerio se desprende de la Procuraduría y que, por ende, absorberá algunas de sus atribuciones, entre ellas la Dirección de Prisiones.



El pasado 23 de julio, el proyecto de creación de ese ministerio, creado por los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo en el año 2022, se volvió ley.

De acuerdo con el PGE 2026, nueve ministerios: Relaciones Exteriores, Trabajo, Agricultura, Obras Públicas, Industria, la Procuraduría, Mujer, Juventud y Medio Ambiente sufrirán una reducción en sus asignaciones para gastos el próximo año, al compararse con el presupuesto vigente.

En el lado opuesto, 13 ministerios presentan un incremento en sus fondos para el próximo año, siendo el de Energía y Minas (75.4 %), Deportes (46.4 %), Turismo (18 %) y Vivienda y Edificaciones (17.6 %) lo que mayor alza presentan.

Economía y Educación Superior

En el caso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cuenta con un presupuesto vigente de 4,478.2 millones de pesos. Sin embargo, para 2026 no posee asignaciones, pues fue fusionado este año con el de Hacienda.

En tanto, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a pesar de estar en un proceso de integración con el de Educación, tendrá un aumento en los recursos que manejará el año entrante de 377.5 millones de pesos, según se visualiza en el proyecto de presupuesto.

El documento presupuestario estima ingresos por 1,342,258.2 millones de pesos y un gasto total de 1,622,833.4 millones, lo que proyecta un déficit fiscal de 280,575.3 millones de pesos. El PGE 2026 fue depositado el pasado viernes por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional.