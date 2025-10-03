Con la voz entrecortada por la impotencia y el dolor, afiliados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera) acudieron al Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste para seguir protestando por la pérdida de sus ahorros en el fraude que supera los 2,500 millones de pesos.

Jhoan Sebastian Mañaná dijo que fue a entregar personalmente en el Palacio una carta dirigida al presidente Luis Abinader, en la que suplican su intervención ante el fraude millonario que ha dejado en la ruina a cientos de familias.

"Esa carta yo mismo se la llevé a su despacho. Por favor, presidente, tómela y léala", expresó Sebastian, quien asegura que el caso ha destrozado los sueños de muchos dominicanos que confiaron sus ahorros a la entidad.

Con indignación, Leonidas Almonte, una de las afectadas, relató cómo su hermano, residente en Estados Unidos, trabajó durante años en condiciones difíciles para enviar dinero a la cooperativa, confiando en que podría disfrutar de una vejez tranquila.

"Mi hermano en Estados Unidos cogiendo frío, cogiendo lucha, trabajando en una bodega, reciclando, para mandar su dinerito para acá... y hoy no tiene ni un peso, ni un centavo", lamentó.

Fraude que supera los RD$2,500 millones

Las denunciantes cuestionan el papel del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), organismo que debía supervisar y proteger los recursos de los socios.

"¿Para qué tienen esa institución, para que roben más dinero?", se preguntó Mayra Villa Portorreal.

El caso de Coop-Herrera ha destapado un esquema de fraude que supera los 2,500 millones de pesos, según informaciones oficiales. El Idecoop intervino la cooperativa y nombró nuevas autoridades, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

Pero más allá de los números, detrás de cada denuncia hay historias humanas de sacrificio, esperanza y pérdida. Son trabajadores, migrantes y envejecientes que confiaron sus ahorros de toda una vida, y hoy se quedaron con una mano delante y la otra atrás, enfrentando la incertidumbre de no saber si recuperarán lo que tanto esfuerzo les costó.

Las víctimas piden al presidente que no deje este caso en el olvido y que impulse acciones concretas para garantizar justicia y reparación.

En el proceso, que lleva cerca de tres años, hay 11 imputados. Hoy se conoce la audiencia preliminar del caso.

"Una vida de sacrificio perdida": el drama humano de los ahorrantes de Coop-Herrera

El abogado Seradio Peñaló describió con profunda indignación y tristeza el drama que viven cientos de ahorrantes afectados por el fraude millonario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera), una institución con más de seis décadas de historia, hoy sumida en la desconfianza y la desesperación.

Según relató, muchos de los socios pasaron más de 20 años depositando con esfuerzo el fruto de su trabajo en la cooperativa, convencidos de que su dinero estaba seguro.

"Son personas humildes que vendían café, arepas, jugos, té, que hacían conchitos para poder ahorrar unos cuantos pesos con la esperanza de tener un respaldo en su vejez", lamentó Peñaló.

Sin embargo, una nueva administración habría corrompido la gestión, provocando el colapso del sistema interno y dejando en la ruina a cientos de familias.

"Durante 60 años, esa cooperativa se mantuvo firme, pero llegó una gestión que lo destruyó todo. Se quedaron con los ahorros de gente trabajadora, honesta, que confió en ellos", denunció.

El abogado explicó que muchos de los afectados hoy enfrentan enfermedades y precariedad económica, sin recursos para comprar medicinas ni cubrir sus necesidades básicas.

"Es doloroso verlos aquí, enfermos, esperando justicia, cuando el dinero que perdieron era su único sustento", expresó.

Proceso judicial largo y complejo

Peñaló advirtió que, a pesar de que las querellas están siendo conocidas en los tribunales, el proceso judicial se ha tornado largo y complejo.

"Algunos llevan dos o tres años esperando una respuesta, pero siguen en el mismo estado de desesperación. Mientras tanto, su situación se agrava cada día", subrayó.

Ante este panorama, exigió la intervención del Estado, a través del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), para garantizar la protección y restitución de los ahorros.

"El Estado tiene la responsabilidad de velar por el sistema cooperativo. No importa el proceso judicial, hay que llamar a esos ahorrantes y devolverles su dinero. No pueden seguir pagando justos por pecadores", concluyó.