El Gobierno destaca la estabilidad del sistema financiero nacional

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, habla sobre la estabilidad del sistema financiero nacional. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader destacó este lunes la estabilidad y confianza del sistema financiero nacional que al cierre de julio de 2025, exhibe activos superiores a los 4 billones de pesos y un crecimiento ininterrumpido de 85.6 %, para un crecimiento anual de 13.2 %, dando paso a una cartera de crédito que pasó de 1.3 billones de pesos a 2.3 billones de pesos, con un crecimiento promedio anual de 12.9 %.

Los datos fueron presentados en LA Semanal con la Prensa, donde el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández , indicó que, a la fecha, el país cuenta con más de 2.6 millones de personas con acceso al crédito , lo que representa 622 mil ciudadanos adicionales en los últimos cinco años, siendo esto un factor de desarrollo y empoderamiento.

Según el informe Global Findex 2025 del Banco Mundial, la proporción de adultos con cuentas en instituciones financieras o móviles aumentó de 51 % en 2021 a 65 % en 2024, reflejando los avances en inclusión financiera.

Rentabilidad y solvencia

El índice de solvencia del sistema alcanzó 18.4 % a junio de 2025, superando ampliamente el mínimo regulatorio de 10 % y los niveles prepandemia (16.5 %), posicionándose por encima del promedio regional (15.6 %), situando a República Dominicana entre los países más sólidos de la región.

En cuanto a morosidad y provisiones, la cifra se mantiene en 1.94 %, por debajo del promedio histórico (2.05 %).

Regulación

Fernández resaltó que, en esta gestión, la Superintendencia de Bancos ha emitido 86 normativas orientadas a modernizar el marco regulatorio, con énfasis en la eficiencia operativa, la digitalización y la protección del usuario. Entre las medidas más destacadas figuran la facilidad remota para apertura y cierre de productos financieros, la apertura de cuentas básicas de ahorro para personas y mipymes sin historial óptimo, y el fortalecimiento de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario).

Protección al usuario e inclusión financiera

En materia de defensa de los derechos financieros, se han atendido 26,734 reclamos, de los cuales el 66 % resultó favorable a los usuarios, logrando la devolución de 634 millones de pesos, casi ocho veces más que en el cuatrienio anterior.

A través de la aplicación ProUsuario, más de 450 mil usuarios activos gestionan consultas, reclamos, alertas y educación financiera.

Además, la Superintendencia, mediante el programa Dinero Busca Dueño, ha devuelto 342.6 millones de pesos a más de 2,600 ahorristas de entidades inoperantes entre 1989 y 2001. Así mismo, las campañas de seguridad digital, "Verifica primero, protege tus datos", y Misión Centinela, ayudan a prevenir fraudes y esquemas financieros no regulados.

Fortaleza institucional

En el plano institucional, Fernández expuso que la institución avanza en un plan integral de transformación que abarca gobernanza, tecnología, procesos, infraestructura y desarrollo del talento humano, logrando certificaciones internacionales en gestión de calidad, antisoborno, continuidad del negocio, seguridad de la información, cumplimiento y estándares de auditoría interna.

Dijo que su plataforma Simbad, reconocida a nivel regional, fortalece la transparencia del sector mediante estadísticas del mercado bancario.

Para 2028, la institución se proyecta como una entidad más robusta y cercana a la ciudadanía, comprometida con garantizar un acceso amplio, equitativo y seguro a los servicios financieros.

Abinader recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) felicitó los esfuerzos de las autoridades monetarias y financieras dominicanas por fortalecer el marco regulatorio en beneficio de los usuarios, destacando los avances en protección al consumidor y la aprobación de un nuevo marco de riesgos operativos.

Día Mundial de la Parálisis Cerebral Durante LA Semana con la Prensa, el mandatario también dedicó unas palabras para conmemorar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebra cada 6 de octubre con el fin de promover la inclusión y la empatía hacia las personas que viven con esta condición. Por esta razón, Abinader invitó a la directora de "Nido para Ángeles", Mónica Despradel, quien destacó que más de 75 países en el mundo celebran esta fecha y pidió a los medios y la sociedad en general que se involucren en la promoción y fortalecimiento de acciones sociales en favor de las personas con parálisis cerebral.Una madre presente en el evento expresó su deseo de que las personas con parálisis cerebral tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente.