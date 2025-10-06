Las recaudaciones de la DGII crecen 6.7 % en septiembre

Desde agosto de 2020 hasta la fecha, la DGII ha recaudado un total de 3.8 billones de pesos. ( SHUTTERSTOCK )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este lunes que durante septiembre de 2025 recaudó 67,707.4 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento del 6.7 % en comparación con igual mes del año anterior, equivalente a 4,271.9 millones de pesos adicionales.

El monto recaudado superó en 527 millones de pesos la meta estimada de 67,180.5 millones, alcanzando un cumplimiento del 100.8 %. Los ingresos obtenidos por la DGII representaron el 73.2 % del total de los ingresos fiscales del Estado durante ese mes.

En el período enero–septiembre de 2025, el recaudo acumulado asciende a 686,730 millones de pesos, lo que significa un incremento de 8.8 % y 55,314 millones más que en igual período de 2024. Asimismo, la institución superó su meta con un cumplimiento del 100.1 %, recaudando 1,005.8 millones de pesos por encima de lo estimado.

Desde agosto del 2020 hasta la fecha, la DGII ha recaudado 3.8 billones de pesos, completando 62 meses consecutivos cumpliendo y superando las metas establecidas, según la institución.

Cumplimiento sostenido

El director general de la DGII, Luis Valdez Veras, destacó que el cumplimiento sostenido de las metas ha ocurrido en un contexto de reformulación constante de los presupuestos generales del Estado, donde las proyecciones de ingresos han sido ajustadas al alza año tras año.

"En los primeros siete meses de cada ejercicio, la DGII ha presentado excedentes, lo que ha llevado a incrementar las metas de recaudación en las reformulaciones presupuestarias sin que ello impida a la institución cumplir y superar los objetivos", señaló Valdez Veras a través de una nota de prensa.

Principales impuestos

En septiembre, los tributos que mayor aporte realizaron al total recaudado fueron los siguientes:

Impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis): aportó 17,448.6 millones de pesos, registrando un crecimiento de 547 millones en comparación con septiembre de 2024, cuando ingresaron 16,901 millones de pesos.

aportó 17,448.6 millones de pesos, registrando un crecimiento de 547 millones en comparación con septiembre de 2024, cuando ingresaron 16,901 millones de pesos. Impuesto sobre la renta de las empresas y sobre los activos: generó 3,181.3 millones de pesos, lo que representa 1,168.6 millones adicionales respecto a los 12,012.7 millones de pesos recaudados en igual mes del año anterior.

generó 3,181.3 millones de pesos, lo que representa 1,168.6 millones adicionales respecto a los 12,012.7 millones de pesos recaudados en igual mes del año anterior. Impuesto sobre la renta de las personas físicas: alcanzó un monto de 10,109.2 millones de pesos, equivalente a 1,114 millones más que los 8,995.2 millones de pesos captados en septiembre de 2024.

alcanzó un monto de 10,109.2 millones de pesos, equivalente a 1,114 millones más que los 8,995.2 millones de pesos captados en septiembre de 2024. Impuestos a los combustibles (Ad-valorem y específico): contribuyeron con 6,711.2 millones de pesos durante el mes.

contribuyeron con 6,711.2 millones de pesos durante el mes. Impuestos a los alcoholes y al tabaco: registraron ingresos por 2,877.5 millones de pesos, ocupando el quinto lugar en aportes a la recaudación total de septiembre.