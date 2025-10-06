Empresario puertorriqueño destaca avances de RD en manufactura médica y tecnología

Felipe Castro Quiles afirma que el país se ha convertido en referente regional en exportación de manufactura médica y tecnología ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El empresario puertorriqueño Felipe Castro Quiles afirmó que el reciente auge de la República Dominicana en el sector de la tecnología médica y la manufactura avanzada está generando amplia conversación en Puerto Rico, al tiempo que instó a analizar las razones detrás del crecimiento sostenido del país caribeño.

En una columna publicada el 6 de octubre de 2025 en el diario El Nuevo Día, Castro Quiles explicó que la República Dominicana "se ha convertido en un referente en la manufactura avanzada y en la exportación de dispositivos médicos en América Latina y el Caribe", según datos del artículo internacional "Precision in Paradise".

El empresario indicó que en 2024 las exportaciones dominicanas en tecnología médica alcanzaron 2,250 millones de dólares, equivalentes al 31 % del total de las exportaciones de zonas francas industriales.

Agregó que el país cuenta con 92 zonas francas que alojan a más de 850 empresas, de las cuales unas 40 se dedican exclusivamente a la fabricación de dispositivos médicos.

Castro Quiles señaló que ese desempeño está vinculado a políticas públicas estables, incentivos fiscales garantizados por 15 años, tratados comerciales internacionales con Estados Unidos y la Unión Europea, y un capital humano "certificado y capacitado".

Infraestructura portuaria y logística

También resaltó las mejoras en infraestructura portuaria y logística, así como la adopción de inteligencia artificial en los procesos de manufactura e innovación tecnológica.

El empresario destacó que el caso dominicano representa un ejemplo de fortalecimiento de industrias vinculadas a la salud digital, la manufactura avanzada y el aprendizaje automático.

En su artículo, sostuvo que el desarrollo de estos sectores "es un llamado a la acción para que Puerto Rico estructure políticas integradas, incentivos y alianzas que faciliten la inversión y el desarrollo sostenible en áreas de alta tecnología".

Castro Quiles concluyó señalando que el crecimiento económico y social de los países depende de su capacidad para aprovechar las oportunidades de la economía global del conocimiento.