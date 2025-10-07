Banreservas recibe recertificación ISO 37001 por su sistema de gestión antisoborno

El Banco de Reservas (Banreservas) recibió una recertificación de la norma ISO 37001, que avala el Sistema de Gestión Antisoborno, consolidando su liderazgo en la región y afianzándose como un referente en la implementación de buenas prácticas contra este delito.

De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, resaltó la importancia de la recerficación, que más que un trámite, demuestra que la institución financiera ha sido capaz de mantener, darle seguimiento, revisar y mejorar de forma constante sus procesos para prevenir y combatir cualquier intento de soborno.

“Durante el proceso de revisión, debimos demostrar que aprendimos de auditorías anteriores, que estamos sosteniendo un sistema vivo, no uno que solo existe en el papel, que mantenemos dinámico nuestro análisis de riesgo, en un entorno cambiante y cada vez más exigente”, afirmó Aguilera.

El directivo explicó que el proceso de certificación consiste en una validación inicial durante dos años y una auditoría más rigurosa al tercer año, lo que permite la recertificación del Sistema de Gestión Antisoborno y Anticorrupción del Banco.

Dijo que para lograr la recertificación el Banco trabajó a fin de comprometer a todos los participantes en los procesos institucionales, que van desde la alta dirección hasta cada colaborador que toma decisiones en el día a día.

“Sabemos que el soborno, no siempre se presenta de forma evidente. A veces es una omisión, una mirada hacia otro lado, una excusa o un silencio”, enfatizó Aguilera.

Prevención y protección

Asimismo, afirmó que "el hecho de contar con un sistema como el que exige ISO 37001 ayuda a Banreservas a tener los mecanismos adecuados para actuar, prevenir, y proteger la reputación y el propósito de nuestra organización".

Aguilera subrayó que el logro refleja no solo un reconocimiento externo, sino también un compromiso interno, cimentado en una cultura organizacional basada en la rendición de cuentas y la integridad.

“Celebramos la cultura que hemos construido juntos: una cultura que promueve la rendición de cuentas, que da herramientas para actuar con firmeza ante lo incorrecto y que entiende que la integridad es la única base sólida sobre la cual construir el futuro”, sostuvo.