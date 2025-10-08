La ABA afirma Cuenta Básica para Mipymes es un paso relevante hacia la inclusión y formalización

En la actualidad hay 384,043 mipymes como usuarias únicas del sistema financiero. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) valoró este miércoles como positiva la disposición de la Superintendencia de Bancos que autoriza la apertura de cuentas de ahorro simplificadas exclusivas para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), por considerar que representa un avance significativo para facilitar el acceso de este segmento al sistema financiero formal y su desarrollo empresarial.

La entidad resaltó -en una nota de prensa- la importancia que reviste este conglomerado para la economía nacional e informó que actualmente hay 384,043 mipymes como usuarias únicas del sistema financiero.

Además, agregó que este sector tiene una participación en la cartera de crédito de 535,741 millones de pesos, lo que supone el 43.1 % de la cartera de crédito empresarial, según los datos a julio de 2025.

Explicó que la Cuenta Básica de Ahorro Mipymes se convierte en un instrumento ágil, menos costoso y más simple, diseñado especialmente para las empresas que aún operan de manera informal y que, en muchos casos, recurren a financiamiento personal o prestamistas no regulados.

"Con esta modalidad, las mipymes podrán contar con un patrimonio empresarial separado del personal, lo cual brinda mayor seguridad jurídica. Por ejemplo, si se genera una demanda contra la empresa, no se ven comprometidos los bienes personales de los dueños, y viceversa", subrayó el gremio.

En el plano financiero, precisó que las cuentas simplificadas permiten a los bancos conocer un panorama de los flujos de ingresos de las mipymes, lo que amplía sus posibilidades de acceder a un crédito empresarial con condiciones más favorables.

Incentivo a formalización

La ABA enfatizó que esta disposición también actúa como un incentivo para la formalización, ya que las mipymes deberán contar con un Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y cumplir requisitos simplificados para abrir este tipo de cuentas.

Señaló que, de esa manera, se genera una puerta de entrada hacia otros productos financieros, a la vez que se fomenta la organización y sostenibilidad de los negocios.

"Apoyamos esta iniciativa, que fue una de las acciones priorizadas por el Comité Financiero de la Estrategia Nacional Meta RD 2036 que coordina este gremio, en interés de reducir los altos niveles de informalidad en la economía dominicana. Las mipymes representan más del 95 % del parque empresarial del país, y en especial las microempresas que serán las más beneficiadas por este instrumento", afirmó la ABA.

Con su respaldo a esta disposición, la banca múltiple ratifica su compromiso de acompañar a las mipymes en su proceso de formalización, fortalecimiento y acceso a nuevas oportunidades de crecimiento, aseguró la Asociación de Bancos.