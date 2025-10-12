Popular financia la economía naranja con RD$20,000 millones en cinco años

En el marco del Foro Caribe Naranja 2025, el Banco Popular Dominicano informó que, desde 2021 a la fecha, ha canalizado 20,000 millones de pesos en financiamiento a empresas culturales y creativas de la llamada economía naranja, destinando casi la mitad a pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedores.

A esta cifra, hay que sumar los propios esfuerzos que la entidad bancaria realiza para impulsar la economía naranja a través de otros mecanismos directos, según comunicaron a través de una nota de prensa.

En ese sentido, durante el mismo período de tiempo, el banco dispuso inversiones por patrocinios culturales y publicaciones institucionales por 550 millones de pesos. Además, sumó cerca de 3,200 millones de pesos a su fondo de apoyo a la industria cinematográfica.

Adicionalmente, el banco informó sobre una inversión superior a los 5 millones de dólares, o más de 305,000 millones de pesos, para el desarrollo y puesta en marcha del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, un ejemplo de preservación del patrimonio nacional y la difusión de las raíces y la cultura dominicana.

Su apertura se produjo en noviembre de 2024, con motivo del 60 aniversario del Popular, convirtiéndose en un legado cultural de primer orden, ubicado en una emblemática edificación del siglo XVI, considerada una de las primeras casas del Nuevo Mundo, y el corazón emblemático y estratégico de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Estas informaciones fueron dadas a conocer durante la participación de la entidad en el Foro Caribe Naranja, una plataforma anual que promueve el emprendimiento cultural y creativo como motor de desarrollo económico, social y sostenible en la República Dominicana.

Apoyo al sector

El vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativa, Esteban Martínez-Murga, abordó la relación entre la reputación institucional y la confianza hacia las iniciativas de apoyo al sector cultural.

Indicó que los apoyos y financiamientos a iniciativas culturales y creativas por parte del Popular se enmarcan en una línea de actuación empresarial, iniciada desde los orígenes de la organización financiera.

Comentó también que el banco lanzó en 2021, designado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, su préstamo Emprendedores Naranja, enfocado a impulsar a los emprendedores creativos.

Además, para apoyar su formalización, la entidad bancaria cuenta con contenidos educativos, consultorías en línea y módulos de capacitación que enseñan a los emprendedores de las industrias creativas a manejar su negocio, proyectar su marca y cumplir con sus obligaciones fiscales.