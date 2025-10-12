Remesas alcanzaron los 8,912.8 millones de dólares entre enero y septiembre

En septiembre se recibieron 991.8 millones de dólares en remesas. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que, entre enero y septiembre de 2025, las remesas recibidas alcanzaron los 8,912.8 millones de dólares, aumentando 914.1 millones, un 11.4 %, en comparación con el mismo período del año anterior.

El BCRD detalló que en septiembre se recibieron 991.8 millones de dólares en remesas, un incremento de 105.6 millones (11.9 %) respecto a igual mes de 2024.

Explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento, ya que desde ese país se originó el 80.5 % de los flujos formales en septiembre, equivalente a 729.0 millones de dólares.

Cabe destacar que, estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país, afirmó la institución en una nota de prensa.

También resaltó la recepción de remesas por canales formales desde otros países en septiembre, como España, por un valor de 68.1 millones de dólares, un 7.5 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Italia, Haití y Suiza, con 1.5 %, 1.4 % y 1.3 % de los flujos recibidos, respectivamente.

En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros.

Zonas metropolitanas

Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el Banco Central señaló que el Distrito Nacional recibió una proporción del 47.2 % durante septiembre, seguido por las provincias Santiago y Santo Domingo, con un 10.7 % y 7.1 %, respectivamente.

Esto indica que cerca de dos terceras partes de las remesas (65 %) se recibe en las zonas metropolitanas del país, agregó la institución monetaria y financiera.

El BCRD estima que, al terminar el año, las remesas se ubiquen en torno a los 11,700 millones de dólares.