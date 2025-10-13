Banco Popular y Pagés BBDO presentan a GIA, la influencer de finanzas creada con IA

El Banco Popular Dominicano y Pagés BBDO anunciaron este lunes el lanzamiento de GIA, la primera influencer dominicana de finanzas generada con inteligencia artificial, diseñada para conectar con las personas de manera auténtica, educativa y cercana a través de los canales digitales.

Las entidades señalaron en una nota de prensa que, este proyecto refuerza el compromiso del Banco Popular con la educación financiera, en especial entre las generaciones más jóvenes, utilizando la tecnología como puente de inclusión.

GIA es una figura digital desarrollada durante más de siete meses de investigación, diseño y entrenamiento, basada en datos sociodemográficos reales y la diversidad cultural del país. Su creación buscó representar la identidad plural de la mujer dominicana, evitando estereotipos y priorizando su autenticidad.

La influencer virtual se encuentra activa en la red social Instagram, bajo el usuario @gialosabe_, desde donde comparte consejos prácticos, explicaciones sencillas y contenido audiovisual educativo adaptado al lenguaje cotidiano.

Humanizar las finanzas para alcanzar a más personas

GIA representa una apuesta por una educación financiera más inclusiva y cercana, que conecte con la vida real de las personas.

"La tecnología alcanza su mayor valor cuando nos refleja cómo somos. GIA es una herramienta poderosa para acercar las finanzas de forma accesible y con propósito", afirmó la señora Giselle Moreno, vicepresidenta del Área de Mercadeo del Popular.

En tanto, el señor Cristopher Chan, director creativo de Pagés BBDO, indicó que "GIA es única a su manera, pero representa a muchas mujeres dominicanas. Con ella buscamos demostrar que, al unir creatividad humana e inteligencia artificial, podemos transformar la manera de hablar de finanzas".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-40410-pm-fb9f3c88.jpeg GIA, la primera influencer dominicana de finanzas generada con inteligencia artificial. (FUENTE EXTERNA)

Academia Finanzas con Propósito

Con el lanzamiento de GIA, la entidad bancaria amplía sus iniciativas para llevar contenidos financieros de valor a nuevas audiencias, especialmente a través de plataformas digitales.

Las empresas destacaron que con esta acción se suma a los esfuerzos digitales de la entidad a través de su Academia Finanzas con Propósito (www.finanzasconproposito.edu.do), que cuenta con más de 65,000 usuarios activos en su plataforma digital, habiendo formado a la fecha a más de 180,000 personas de manera gratuita.