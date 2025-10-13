El Banco BHD lanza programa Finanzas Plateadas

El Banco BHD lanzó Finanzas Plateadas, una iniciativa de educación financiera del programa Finanzas Responsables BHD, dirigida a adultos mayores de 60 años. Esta tiene por objetivo contribuir con el bienestar económico de los adultos mayores facilitándoles herramientas financieras accesibles y simples que pueden utilizar de manera autónoma y segura.

De acuerdo con la nota de prensa, el BHD es el primer y único banco en República Dominicana y en la región en desarrollar soluciones financieras para que la población adulta mayor fortalezca su autonomía económica y disfrute de una vida más segura y sostenible al aprender a gestionar mejor sus finanzas.

Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD, expresó que "reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión y con un futuro donde la educación financiera sea accesible para todos, sin importar la edad".

Clientes personales

Dijo que con Finanzas Plateadas impulsamos el bienestar económico, el empoderamiento financiero y el pleno acceso a productos y servicios bancarios digitales a la población más adulta, que en Banco BHD representa más de un 10 % del total de clientes personales de nuestra entidad".

Finanzas Plateadas del Banco BHD consiste en un programa al que se puede acceder a través de www.finanzasresponsables.bhd.com.do. Los usuarios mayores de 60 años tienen a su disposición artículos, videos, guías y tutoriales interactivos, así como talleres y mentorías sobre gestión financiera personal.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social, explicó que las finanzas plateadas son hoy un eje de la sostenibilidad.

"En BHD tenemos una estrategia de sostenibilidad en la que trabajamos desde hace más de una década. Al incluir a Finanzas Plateadas profundizamos en el alcance de esta estrategia y la hacemos más inclusiva al tiempo que cerramos brechas y promovemos la inclusión a la banca formal", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-102640-am-1-bea37af4.jpeg En el centro, Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD. (FUENTE EXTERNA)

Organización Finanzas Plateadas y desarrollo del segmento silver

Finanzas Plateadas es una organización sin fines de lucro que promueve la inclusión financiera en países en desarrollo. Está respaldada por el Grupo Financiero Sparkassenstiftung Alemana y cofinanciada por el BID Lab y el BMZ.

El Banco BHD fue seleccionado por esta institución entre varias empresas para desarrollar soluciones financieras para el segmento silver en República Dominicana. La elección de BHD fue por tener la mejor propuesta de educación financiera del país.

La organización Finanzas Plateadas se sostiene en cuatro pilares estratégicos: accesibilidad, educación financiera, confianza y seguridad, e inclusión y autonomía.