La renovación del marbete 2025-2026 arranca el 21 de octubre: estos son los precios

Un conductor muestra la evidencia del pago del impuesto de circulación vehicular o marbete de la campaña 2023-2024. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció que el próximo martes 21 de octubre iniciará el periodo de renovación del impuesto de circulación vehicular (marbete) 2025-2026, dirigido a 2,086,756 vehículos hábiles, con una recaudación estimada de 3,433.8 millones de pesos.

Los valores del impuesto se mantienen sin cambios respecto al periodo anterior:

1,500 pesos para vehículos fabricados hasta el año 2020.

para vehículos fabricados hasta el año 2020. 3,000 pesos para los fabricados a partir del 2021.

La renovación podrá realizarse de manera electrónica a través del portal dgii.gov.do y la aplicación DGII Móvil, desde el inicio del proceso y hasta el domingo 18 de enero de 2026.

Asimismo, estará disponible en 47 entidades financieras, que cuentan con 856 sucursales en todo el país, además de las colecturías de la DGII en Villa Vásquez (Montecristi) y Sánchez (Samaná), hasta el sábado 31 de enero de 2026.

Para realizar la renovación en cualquiera de los canales disponibles —y para retirar las órdenes tramitadas en línea o vía la aplicación móvil—, es obligatorio presentar una fotocopia de la matrícula del vehículo, actualizada, legible y en buen estado.

Sanciones por no renovación a tiempo

La DGII recordó que se mantienen los mismos montos por concepto de sanción a quienes no renueven dentro del plazo establecido:

2,000 pesos de recargo para vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026.

de recargo para vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026. 2,100 pesos para quienes no renovaron el marbete 2024-2025 (2,000 pesos de sanción + 100 pesos por cesación administrativa).

para quienes no renovaron el 2024-2025 (2,000 pesos de sanción + 100 pesos por cesación administrativa). 3,100 pesos para los que no renovaron el marbete 2023-2024 o años anteriores (3,000 pesos de sanción + 100 pesos por cesación administrativa).

La institución exhortó a los contribuyentes a renovar a tiempo para evitar sanciones y cumplir con los plazos establecidos.