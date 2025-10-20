Fundación Puntacana fortalecerá su sostenibilidad con nueva alianza

La Fundación Puntacana y la firma Gamma Asset Management firmaron una alianza estratégica con el propósito de diseñar acciones conjuntas que fortalezcan la sostenibilidad financiera de la Fundación, en coherencia con su misión de promover el desarrollo social, educativo y ambiental en las comunidades de la región este de la República Dominicana.

El convenio, suscrito por Jake Kheel, vicepresidente de la Fundación Puntacana, y Santiago Navío, presidente ejecutivo de Gamma Asset Management, tiene como objetivo crear estructuras financieras sólidas que garanticen la continuidad y expansión de los programas de impacto social, especialmente aquellos vinculados a la conservación ambiental marina y terrestre, la educación comunitaria, la salud y el desarrollo sostenible, se destacó en una nota de prensa.

Las áreas de colaboración incluyen la evaluación de mecanismos para crear e implementar un fondo patrimonial que respalde financieramente las iniciativas de la Fundación Puntacana, así como el diseño de una estructura de inversión alineada con principios de sostenibilidad, bajo un enfoque de bajo riesgo y a largo plazo.

El convenio también contempla la gestión de los fondos recaudados para asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas por el consejo; la elaboración de política de inversión; el monitoreo del portafolio; y la presentación de informes periódicos que favorezcan la toma de decisiones y promuevan la transparencia ante los donantes.

El acuerdo también abarca la asistencia en la promoción y atracción de nuevos fondos filantrópicos e institucionales, mediante estrategias basadas en la confianza y la claridad financiera.

Gamma Asset Management afirma que comparte la visión de la Fundación Puntacana de promover un modelo de desarrollo que equilibre la prosperidad económica, el bienestar social y la protección ambiental.

Como parte del convenio, la firma colaborará en la simulación de escenarios financieros, el análisis de proyecciones y la planificación estratégica para optimizar el uso del fondo patrimonial.

Esta alianza forma parte de la estrategia de evolución institucional de la Fundación Puntacana, orientada a asegurar una mayor autosostenibilidad financiera y ampliar su alcance e impacto en programas sociales, educativos y ambientales de alta prioridad para las comunidades locales.

Fundación Puntacana y Gamma Asset Management comparten valores de transparencia, responsabilidad y sostenibilidad, reafirmando su compromiso conjunto con la gestión ética de los recursos y la generación de resultados con impacto medible.

Sobre Fundación Puntacana

La Fundación Puntacana es una organización sin fines de lucro dedicada a la protección y restauración de los recursos naturales de Punta Cana y al desarrollo sostenible de la República Dominicana. Implementa programas innovadores que fortalecen las comunidades locales y promueven la conservación ambiental.

Sobre Gamma Asset Management

Gamma Asset Management es una firma boutique de asesoría de inversión registrada ante la Security Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, especializada en la preservación y crecimiento de patrimonios personales e institucionales. Con una visión global y de largo plazo, ofrece soluciones financieras que buscan proteger y potenciar el capital de sus clientes bajo los más altos estándares internacionales.