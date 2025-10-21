Nuevo reglamento incluye el proveedor de billetera digital

La versión definitiva del nuevo Reglamento de Sistemas de Pago aprobado por la Junta Monetaria introduce cambios trascendentales para modernizar la forma en que se realizan las transacciones electrónicas en la República Dominicana.

Entre las principales novedades se encuentran la incorporación de nuevos proveedores de servicios de pago, tales como: proveedor de billetera digital, proveedor de servicios de iniciación de pago y proveedor de pasarela de pago.

Billetera digital se refiere a la aplicación tecnológica que, entre otras facilidades, permite a sus usuarios iniciar y/o recibir transferencias de fondos y pagos a través de cuentas e instrumentos de pago electrónicos vinculados, indica el reglamento.

Otros aportes

También, la inclusión de requerimientos sobre el nuevo sistema de gestión de pagos instantáneos; la inclusión de regulación relativa a la adquirencia transfronteriza por parte de proveedores locales, que procesen instrumentos de pagos emitidos por entidades en la República Dominicana, a favor de establecimientos afiliados fuera del país y, además, incluye aspectos normativos sobre ambientes de prueba para servicios de pago.

La normativa refuerza la supervisión y vigilancia del Banco Central sobre el Sistema de Pago y Liquidación de Valores (Sipard).