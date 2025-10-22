Cómo renovar el marbete por internet en menos de cinco minutos

Un conductor de transporte público muestra su marbete renovado. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) abrió el proceso de renovación del impuesto de circulación vehicular 2025–2026, conocido como marbete. El trámite puede hacerse en línea en solo unos minutos y evita filas o traslados.

Este año el impuesto mantiene los mismos precios que el periodo anterior: 1,500 pesos para vehículos fabricados hasta el año 2020 y 3,000 pesos para los del 2021 en adelante. La DGII estima recaudar 3,433.8 millones de pesos con la renovación del impuesto a 2,086,756 vehículos.

Aquí te explicamos cómo renovar en línea paso a paso

Antes de comenzar, ten a mano:

Matrícula del vehículo actualizada

Cédula o RNC

Tarjeta de crédito

Dirección correcta y con referencias donde deseas recibir el marbete

Entra a la página oficial de la DGII: dgii.gov.do y haz clic en el banner central "Renovar aquí". Introduce tu número de cédula o RNC y la placa del vehículo. El sistema mostrará los vehículos registrados bajo ese número que puedes renovar y los costos de renovación de cada uno. Puedes actualizar hasta 100 vehículos en una sola orden Completa los datos del lugar de entrega y de las personas que pueden recibir el marbete en caso de que tu no estés presente. Coloca la información de tu tarjeta de crédito y confirma el pago.

Tras completar el proceso, la página mostrará un número de orden. También recibirás un correo electrónico con el comprobante del pago y el estado del trámite.

Listo, ahora a esperar para recibir el marbete.

Fechas y canales disponibles

El periodo de renovación en línea estará disponible hasta el domingo 18 de enero de 2026.

Los contribuyentes también podrán renovar en 47 entidades financieras, con 856 sucursales en todo el país, o en las colecturías de la DGII en Villa Vásquez (Montecristi) y Sánchez (Samaná) hasta el 31 de enero de 2026.

No lo dejes para el final, estas son las sanciones por no renovar a tiempo:

RD$2,000 de recargo si no se renueva antes del 31 de enero de 2026

de RD$2,100 para quienes no renovaron el marbete 2024–2025

el RD$3,100 si el vehículo no ha sido renovado desde 2023 o antes

La DGII exhorta a los propietarios a renovar con tiempo y recuerda que el marbete es obligatorio para poder circular legalmente.