El ahorro formal se incrementó en tres décadas por digitalización y educación, según bancos

Los depósitos de ahorro en el país, medidos como porcentaje del producto interno bruto, aumentaron del 18 % en 1996 a un 42 % en 2024, destacó hoy la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA). Aseguró que este avance fue impulsado por aspectos como la digitalización en los servicios y la educación financiera.

No obstante, la ABA observó que existe la oportunidad de seguir avanzando en este aspecto, puesto que el ahorro dominicano sigue siendo relativamente pequeño comparado con el 49 % de promedio en América Latina, según las estadísticas del Banco Central y la Federación Latinoamericana de Bancos, lo que representa una limitante para la sostenibilidad del crecimiento económico en el mediano y largo plazo.

La ABA planteó que el ahorro representa un pilar fundamental para el desarrollo económico sostenible, ya que una base amplia de recursos ahorrados aumenta la profundidad del sistema financiero formal, incrementa el acceso de hogares y empresas a una mayor cantidad de recursos, a mayores plazos, menores costos y a través de una mayor gama de instrumentos financieros acorde a sus necesidades de consumo o inversión.

La ABA agregó que, de este modo, se eleva la capacidad productiva de largo plazo de toda la economía, con el beneficio adicional de reducir la dependencia del ahorro externo, cuya importación en América Latina está asociada a episodios de volatilidad y crisis.

Relevancia de la inclusión

La inclusión financiera, es decir, el grado de acceso de las personas y empresas a productos y servicios dentro del sistema financiero formal, incluyendo, por supuesto, instrumentos de ahorro tiene una parte vital para poder lograr una mayor base de ahorro, aseguró la ABA.

En este contexto, resaltó que el Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD) desarrolló la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), que busca impulsar la inclusión financiera, mediante la coordinación de acciones de política que conduzcan al incremento del acceso y uso de productos y servicios financieros de calidad a sectores no bancarizados del país

"Por su lado y en coordinación con las autoridades, los bancos llevan años ya transformando su modelo de negocios, apoyándose en la tecnología para habilitar canales de atención alternativos a la tradicional sucursal bancaria, entre estos, cajeros automáticos, subagentes bancarios, internet banking, aplicaciones móviles, mensajería instantánea, todo con el objetivo de facilitar el acceso de la población a los servicios financieros", expuso la ABA.

Ponderó que la educación financiera es otro de los aspectos fundamentales para lograr mayor inclusión financiera y mayores niveles de ahorro, ayudando a entender la importancia del ahorro, a planificar mejor, a mitigar riesgos y sacar mejor provecho de los productos y servicios financieros, lo cual está contemplado en la Estrategia Nacional De Educación Económica y Financiera que también lidera el BCRD.

"Una cultura que promueva el ahorro y lo transforme en inversión, abre las puertas a una persona para planificar sus sueños y metas financieras", enfatizó la ABA.

Resultados del Global Findex

La Asociación de Bancos resaltó que el reciente informe de Global Findex 2025 constituye otra evidencia de los avances en materia de ahorro.

El estudio revela que entre 2011 y 2025, el porcentaje de personas con cuentas de este tipo en una institución financiera formal pasó del 38 al 63 %, y de las personas que ahorraron durante los últimos 12 meses aumentó del 16 al 27 %, superando el promedio de América Latina (24 %).

Un análisis de la Dirección de Economía de la ABA, a propósito de la próxima celebración del Día Mundial del Ahorro, concluyó que la República Dominicana avanza en la dirección correcta en términos del crecimiento de las tasas de ahorro del sistema financiero formal.

No obstante, expuso, el camino aún es largo y requiere redoblar los esfuerzos.

"Los sectores público, privado y la academia deben continuar trabajando de manera conjunta para impulsar el crecimiento del ahorro a nivel nacional, contribuyendo así a sostener un mayor desarrollo económico y a mejorar la calidad de vida de los hogares dominicanos", precisó.