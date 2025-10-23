Entidades bancarias podrán abrir el viernes en provincias en alerta roja

Los bancos podrán operar este viernes en el Distrito Nacional y las provincias en alerta roja. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Las entidades bancarias y financieras locales podrán abrir al público durante este viernes en las provincias en alerta roja.

El anuncio fue hecho por el general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), tras una reunión en la que participaron las principales autoridades del país, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader para informar al país las medidas de prevención ante la tormenta Melissa que sigue dejando fuertes lluvias en gran parte del país.

"El señor Presidente ha autorizado que los bancos puedan operar, pero bajo estrictas medidas de precaución", expresó Méndez.

Agregó que los directivos de estas instituciones deberán tomar en consideración a su personal, en caso de que alguno no pueda trasladarse por razones de seguridad. "Que no sea tomado en cuenta por temas laborales", puntualizó el funcionario.

En el sector público

En cuando al sector público, además de las instituciones que ofrecen servicios esenciales, se dispuso que los empleados de la Tesorería Nacional y la Contraloría General de la República se incorporen a las labores.

La disposición busca garantizar el acceso a transacciones financieras de fin de mes del Gobierno.

Las provincias en alerta roja

El COE informó que el Distrito Nacional y estas provincias están en nivel máximo de alerta:

Barahona

San Cristóbal

Santo Domingo

San José de Ocoa

San Juan

Azua

Peravia

Pedernales

La Romana

San Pedro de Macorís

Monte Plata

Otras provincias en alerta

En alerta amarilla están: La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia y Bahoruco.

En verde: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.