La República Dominicana culminaría el 2025 como la sexta economía más endeudada de América Latina

La República Dominicana figuraría como el sexto país de América Latina con la deuda pública más alta y el decimotercero de toda la región del Caribe al cierre del 2025, de acuerdo a los más recientes datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima que este panorama pudiera mejorar ligeramente para la economía local en el 2026.

De acuerdo al "Monitor fiscal", un estudio del organismo que analiza el comportamiento de las finanzas públicas de todos los países a nivel mundial, el total de la deuda pública dominicana rondaría el 60.0 % del producto interno bruto (PIB) al culminar este año.

Al compararse con otras economías emergentes y de ingresos medios en América Latina, el país queda detrás de naciones como Uruguay (66.6 %), Argentina (78.8 %) o El Salvador (87.6 %). Este año, Bolivia encabeza la lista en la región, con una deuda pública de 93.7 % respecto a su PIB.

Por el contrario, Guatemala es el país que mantiene la relación deuda-PIB más saludable de toda la región, representando apenas el 27.0 %. Perú (32.1 %), Paraguay (41.7 %) y Chile (42.7 %) son otros tres países cuyo endeudamiento se mantiene por debajo del 50.0 % con relación al PIB.

En el Caribe

A pesar de que sus niveles de deuda son elevados, la República Dominicana mantiene una posición más favorable si se le compara con sus vecinas del Caribe: este año pasó a ser el segundo país menos endeudado de esta región, solo por encima de Jamaica, cuya deuda equivale al 59.2 % del PIB.

El nivel de compromiso asumido por las islas del Caribe abarca casi el tamaño de sus economías: este es el caso de Barbados, la economía más endeudada de toda la región, representando el 99.8 % de su PIB, seguido de Dominica (95.7 %), San Vicente y las Granadinas (94 %) y Santa Lucía (77 %).

Perspectivas para 2026

Para el próximo año, se proyecta una tendencia al alza en los niveles de endeudamiento en la mayoría de los países latinoamericanos. Brasil encabezaría este incremento, con una deuda pública que representará el 95.0 % de su PIB.

De este modo, se espera que la República Dominicana descienda del sexto al décimo puesto, siendo una de las economías cuya deuda pública se situará en 58.9 % respecto a su PIB, tras una disminución de 1.1 puntos porcentuales, manteniendo con este porcentaje el mismo puesto dentro de la región del Caribe.