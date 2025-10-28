Cartera de crédito de Banreservas en la región norte supera los RD$135,415 millones

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, ofrece unas palabras durante la misa por el 84 aniversario del banco, celebrada en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, informó este martes que la cartera de crédito de la institución en la región norte supera los 135,415 millones de pesos, equivalente al 37.8 % de la participación del mercado en esa demarcación.

Al hablar en la misa de acción de gracias por el 84 aniversario de Banreservas, Aguilera precisó que el desempeño de la entidad se refleja en sectores estratégicos como el consumo de bienes y servicios, en 3,988.4 millones de pesos; explotación de minas y canteras, en 3,624.9 millones; industria manufacturera, en 2,403.3 millones, y el comercio al por mayor y detalle, en 1,560.2 millones de pesos.

"Estos resultados evidencian una estructura económica en constante evolución, que reafirma la fortaleza de la región y su vocación de indetenible proceso de desarrollo, proyectándola como un eje fundamental para el crecimiento inclusivo y competitivo de la República Dominicana", precisó a través de un documento de prensa.

Ponderó que la estrecha relación del banco con los sectores productivos y la sociedad está íntimamente relacionada con la prioridad que el presidente Luis Abinader ha conferido a la zona, donde el Gobierno invierte miles de millones de pesos en una amplia variedad de proyectos para potenciarla como un eslabón esencial en el desarrollo socioeconómico del país.

Dijo que los datos de la Superintendencia de Bancos indican que la región norte se consolida como la segunda demarcación del país con mayor volumen de colocaciones dentro del sistema de banca múltiple, alcanzando un total de 358,132.8 millones de pesos.

Añadió que la confianza depositada por los clientes obedece a una estrategia sólida de acompañamiento a los diferentes sectores productivos, reflejando un marcado dinamismo económico de la zona y toda la geografía nacional.

Aguilera resaltó el compromiso que tiene Banreservas con el desarrollo integral de la región norte a través de acciones concretas de responsabilidad social que impactan positivamente en el medioambiente, la educación, el deporte y la cultura.

Manifestó que en ese sentido dispuso la expansión del Voluntariado Banreservas para que desde Santiago canalice los proyectos que incidan en el bienestar de las comunidades de las 14 provincias la región norte.

Valora respaldo

Al oficiar la homilía, monseñor Andrés Rosario Hernández valoró el respaldo que ha dado desde sus 84 años de fundado el Banco de Reservas a los diferentes sectores del país, contribuyendo con esto a su desarrollo.

Dijo que la institución financiera también ha sido un aliado de la iglesia Católica, a la cual ha apoyado en diferentes circunstancias.

Al acto religioso, efectuado en la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, asistieron autoridades civiles y legislativas, empresarios, clientes y ejecutivos de Banreservas.