RD ya es "generosa" exonerando a trabajadores: lo que piensa Jochi Vicente sobre indexar salarios

Cada año, el porcentaje del impuesto sobre la renta (ISR) que se retiene de los salarios de los trabajadores debe ser ajustado a la tasa de inflación en el momento, de acuerdo con el Código Tributario, lo que se conoce como indexación salarial.

Esta medida ha sido congelada en cada ley de presupuesto aprobada desde el 2017 para mantener las recaudaciones del Estado, aunque esto represente una mayor carga para los contribuyentes.

"¿Por qué no se ajustan los tramos si los salarios y el costo de vida han aumentado?" es la pregunta que plantea José Manuel -Jochi- Vicente.

Para quien fuera ministro de Hacienda en cuatro años y medio (desde el 2020 hasta julio del 2025), de los casi ocho en los que se ha mantenido esta medida, la respuesta está en que ya la República Dominicana es "particularmente generosa" con el salario mínimo exento de pagar el ISR.

En un análisis compartido en su cuenta de Substack, Vicente señaló que, con el mínimo exento actual, el 78 % de los trabajadores formales no paga este impuesto, por lo que solo uno de cinco asalariados termina contribuyendo al fisco.

"Cuando una exención cubre a casi toda la masa salarial, no tiene lógica económica seguir ampliándola. Ajustar los tramos por inflación solo mantendría –o ampliaría– el número de exentos, reduciendo aún más la base imponible y, por lo tanto, la recaudación", arguyó.

Alta exención inicial y baja tasa marginal

Vicente resaltó que República Dominicana se encuentra entre los países de América Latina con una alta exención fiscal (de 6,514 dólares al año), en un contexto en el que países como Argentina, Bolivia, Guatemala, México, Paraguay o Perú retienen este impuesto de todos los salarios sin excepción.

Aunque otros siete países de América Latina comienzan a retener el ISR a partir de salarios anuales mucho más altos que el mínimo dominicano, las tasas marginales que cobran a los tramos salariales más altos superan el 30 %, mientras que en el país esto es de solo 25 %.

Comparativa de retención del ISR en América Latina País Límite exento (convertido a US$) Tasa primer tramo Tasa máxima Argentina No hay tramo exento 5.0 % 35.0 % Bolivia No hay tramo exento 13.0 % 13.0 % Guatemala No hay tramo exento 5.0 % 7.0 % México No hay tramo exento 1.9 % 35.0 % Paraguay No hay tramo exento 8.0 % 10.0 % Perú No hay tramo exento 8.0 % 30.0 % Ecuador 12 5.0 % 37.0 % Brasil 396 7.95 % 27.5 % Nicaragua 2,732 15.0 % 30.0 % Rep. Dom 6,514 10.0 % 25.0 % El Salvador 6,600 10.0 % 30.0 % Costa Rica 7,873 10.0 % 25.0 % Honduras 8,841 15.0 % 25.0 % Panamá 11,000 15.0 % 25.0 % Chile 11,368 4.0 % 35.0 % Colombia 13,239 19.0 % 39.0 %





"E

sto significa que

combina una

con una

, configurando un sistema que

por asalariado que la mayoría de sus pares", subraya Vicente, para quien permitir una

en este momento "erosionaría aún más la base tributaria".

Lo que finalmente pagan es aún más bajo De acuerdo con el análisis, lo que una persona finalmente termina pagando al fisco después de aplicar las exenciones y tasas correspondientes es aún más bajo: menos del 20 % de los asalariados financia casi todo el impuesto sobre la renta. "En un país donde tres de cada cuatro asalariados no paga ISR, donde las tasas efectivas son bajas y donde la presión fiscal sigue por debajo del promedio regional, la prioridad no ha sido ampliar exenciones sino fortalecer la recaudación. Indexar los tramos sin una reforma integral solo profundizaría la asimetría entre quienes pagan y quienes no, reduciendo aún más el espacio fiscal del Estado", concluyó el exministro.